تلقى اللواء نبيل العشرى مدير امن الوادى الجديد بلاغا من قسم شرطة الداخلة يفيد بأستمراراًلجهود فى القضية رقم 1140 لسنة 2014 جنح مركز شرطة الداخلة تمكنت مباحث قسم شرطة الداخلة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية وبحوزتهم 4 قطع يشتبه في أثريتها .

و كذا 2 دراجة بخارية مبلغ بسرقتها وقال العقيد اشرف طه مدير العلاقات العامة بمديرية امن الوادى الجديد ان وحدة البحث من ضبط احمد س م ع ســ24ـن عاطل مقيم العوينة ” دائرة مركز شرطة الداخلة ” والصادر له ضبط واحضار و بمناقشة المذكور ارشد عن 2 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية تحصل عليها عن طريق محمود ع ع .. من ذات الناحية وقام ببيعها بدون اوراق تفيد ملكيتها بثمن بخس خارج المحافظة .

تحررله المحضر رقم 3 احوال فى 10/11/2014م