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بالصور .. ادارة مرور بورسعيد تقوم تقديم خدمة “مجانية” لاظهار اللوحات المطموسة

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بالصور .. ادارة مرور بورسعيد تقوم تقديم خدمة “مجانية” لاظهار اللوحات المطموسة بالصور .. ادارة مرور بورسعيد تقوم تقديم خدمة “مجانية” لاظهار اللوحات المطموسة

قدمت ادارة مرور بورسعيد خدمة فورية للمواطنين من اصحاب السيارات بشارع 23 يوليو امام ديوان مديرية امن بورسعيد بإظهار اللوحات المعدنية للسيارات وكتابة الأرقام على ابواب السيارات الأجرة والنقل دون مقابل ودون تحرير مخالفات مرورية .

يشار الى ان مخالفة طمس اللوحات المعدنية للسيارة وفقا للمادة 72 من قانون المرور تستوجب ايقاف رخصتى القيادة والتسيير مدة تتراوح من ستة اشهر الى عام وهو الأمر الذى سوف تقوم ادرة مرور بورسعيد بتطبيقة خلال الايام القادمة . و صرح العميد محمد درويش مدير أدارة مرور بورسعيد ان اتلايامك القادمة ستشهد تشديدا قويا لتطبيق فواعد و تطبيق القانون حرصا علي انتظام حركة المرور و الحفاظ علي ارواح المواطنين . و طالب المواطنين بالحذر من استخدام الموبايل اثناء القيادة مشيرا رجال المرور يدونون ارقام السيارات التي يتحدث قائدها في الموبايل .

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