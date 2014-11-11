عبد الله السعيد: الدوري لصاحب النفس الطويل

يثق عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي في تتويج الفريق بالدوري هذا الموسم، رغم البداية المتواضعة للفارس الأحمر في المسابقة.

وقال السعيد: "المنافسة قوية هذا الموسم، وقاعدة الأندية زادت، ولكن الفوز بالدوري له حسابات خاصة".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "التتويج بالدوري يكون للفريق صاحب النفس الطويل، والذي يضم بين صفوفه البديل المناسب".

وتابع: "الأهلي يعاني من غيابات مؤثرة، ولكننا تعودنا على الصعاب، ونركز دائمًا في مشوارنا دون النظر لنتائج المنافسين".

وجمع المارد الأحمر 11 نقطة في أول ست مباريات، بالفوز على الشرطة، دمنهور، المقاولون، والتعادل مع الأسيوطي والإسماعيلي، وخسارة وحيدة أمام الرجاء.