أخبار عاجلة

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الله السعيد: الدوري لصاحب النفس الطويل

Google+ Print
عبد الله السعيد: الدوري لصاحب النفس الطويل عبد الله السعيد: الدوري لصاحب النفس الطويل

يثق عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي في تتويج الفريق بالدوري هذا الموسم، رغم البداية المتواضعة للفارس الأحمر في المسابقة.

وقال السعيد: "المنافسة قوية هذا الموسم، وقاعدة الأندية زادت، ولكن الفوز بالدوري له حسابات خاصة".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "التتويج بالدوري يكون للفريق صاحب النفس الطويل، والذي يضم بين صفوفه البديل المناسب".

وتابع: "الأهلي يعاني من غيابات مؤثرة، ولكننا تعودنا على الصعاب، ونركز دائمًا في مشوارنا دون النظر لنتائج المنافسين".

وجمع المارد الأحمر 11 نقطة في أول ست مباريات، بالفوز على الشرطة، دمنهور، المقاولون، والتعادل مع الأسيوطي والإسماعيلي، وخسارة وحيدة أمام الرجاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع