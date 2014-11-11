الأهلي يدشن أكاديمية جديدة في الكويت

/ أ ش أ / قال السفير المصرى بالكويت عبد الكريم سليمان إن السفارة قدمت كل الدعم والرعاية من أجل تدشين أكاديمية النادى الأهلي بالكويت بصورة تليق بمصر، وسمعة النادي الأهلي صاحب التاريخ العريق والانجازات المصرية والعربية والإفريقية والعالمية، وحامل لقب نادي القرن.

وأضاف - في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمرالصحفي الذي عقده النادي الأهلي مساء اليوم بالكويت الاثنين لتدشين الأكاديمية بحضور عماد وحيد رئيس بعثة وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن شوقي عبدالشافي مدير اكاديميات النادي الاهلي والكابتن وائل جمعة المدير الاداري للفريق الاول لكرة القدم بالنادي- إن وجود الاكاديمية سيوفر فرصة جيدة لتنشئة الأجيال الصغيرة من أبناء الجالية المصرية بالكويت، والشباب الكويتي والعربي بطريقة سليمة، وتخريج أجيال من نجوم الكرة لتغذية المنتخبات العربية بلاعبين يتمتعوا بمهارات عالية فى فنون كرة القدم.

وأشار إلى أن النادي الأهلى يعتزم استضافة الملتحقين بالاكاديمية فى المقر الرئيسى للنادى بشكل دورى مما يعد فرصة لربط - جيل من أبناء المصريين ولد وتربى فى دولة الكويت - ببلده الأم مصر من خلال هذه الزيارات المتكررة كما يعد ذلك فرصة للشباب العربى المشارك بالاكاديمية لزيارة مصر وخلق نوع من التبادل الرياضى والثقافى بينهم وبين الشباب المصرى.

من جانبه، قال رئيس أكاديميات الأهلي شوقي عبدالشافي إن فكرة إنشاء أكاديمية للنادي خارج مصر كانت قيد الدراسة منذ فترة، وكانت الكويت هي أول محطة لإنشاء أكاديمية للنادي وذلك لشعبية النادي في الوطن العربي خاصة في الكويت، وأيضا الجاليات المصرية الكبيرة الموجودة هناك والجاليات العربية المحبة للأهلي، مشيرا إلى أن السعودية ستكون المحطة القادمة ثم الامارات العربية، يعقبهما باقي الدول العربية.

وأوضح عبدالشافي أن سياسة الأكاديمية تقوم على اكتشاف المواهب الكروية بين الشباب الكويتي والمقيمين، وسيسمح بالاشتراك فيها من سن 5 إلى 15 عاما، والذين سيتمكنون من زيارة النادي الاهلي المصري كل شهرين للتدريب هناك مباشرة، بالاضافة الى التدريب في الكويت على أيدي مدربين بقيادة المدرب شوقي عبدالشافي.