بالأرقام – هجوم السنغال .. مرعب أمام مصر

ربما يكون التعادل بمثابة الفوز بالنسبة للسنغال أمام مصر، ولكن أسود التيرانجا يملكون خطا هجوميا مُرعبا، رغم غياب النجم الأبرز ديمبا با.

مصر تستضيف السنغال في مواجهة الجولة الرابعة المصيرية ولا بديل عن الفوز للفراعنة من أجل اللحاق بركب المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لنهائيات الأمم الإفريقية.

ألان جريس المدير الفني المدير الفني للسنغال يلقى لوما من الإعلام بسبب عدم ضمه للدبابة ديمبا با هداف بشيكتاش التركي لقائمة المباراتين.

ديمبا با رد على المدرب بتسجيله ثلاثة أهداف خلال أربعة أيام فقط مع بشكيتاش بواقع هدفين في شباك بارتيزان بالدوري الأوروبي وفوز فريقه 2-1، وهدف بالدوري التركي في بيسكاشير وفاز أيضا 2-1.

ولكن ربما وفرة المهاجمين الكبار في صفوف السنغال تمنح المدرب طمئنينة من الخط الأمامي.

FilGoal.com يعرض أبرز مهاجمي السنغال والمرشحين لركلة البداية أمام مصر:

- السنغال خاضت أربع مباريات حتى الآن في تصفيات الأمم الإفريقية، مواجهة واحدة التي لعبها ألان جريس بمهاجم وحيد، إذ اعتمد في الأغلب على طريقة 3-5-2، في حين لعب أمام تونس 4-5-1 خارج ملعبه.

- خطة جريس كانت ناجحة حتى الوقت القاتل، وربما يلجأ إليها باللعب بمهاجم وحيد أمام مصر فمن يكون هو؟

المرشح الأول: بابيس ديمبا سيسيه

بابيس سيسيه أحد نجوم الدوري الإنجليزي في خط الهجوم، لعب مع نيوكاسل حتى الآن خمسة مباريات فقط سجل فيها أربعة أهداف وصنع هدفا.

لا يمتاز فقط سيسيه بمعدل التهديف، ولكن محاولاته على المرمى صحيحة بنسبة 80 % وهو معدل ضخم بالنسبة للدوري الإنجليزي.

من بين تصويباته الـ10 لديه أثنين فقط خارج حدود المرمى.

أيضا نسبة تمريراته 80 % صحيحة، منها 7 بالرأس صحيحة و6 خطأ.. أي انه جيد في التعامل مع الكرات العالية الطويلة، ومتوسط طول تمريراته 15 مترا.

أيضا أبرز ما يميز سيسيه الالتحامات الدفاعية، فقد نجح في قطع ثلاث كرات من تسعة اشتراكات مع المدافعين بنسبة 33%.

سيسيه لعب أمام تونس 81 دقيقة واشترك ديمبا با بدلا منه، ولكنه خارج القائمة فمن المرشح الثاني؟

المرشح الثاني: دامي ندوي

بابا نويل السنغال، دائما ما يمنح الهدايا، يفضل صناعة الأهداف عن التسجيل .. هذا واضح من خلال إحصائياته مع فريقه لوكوموتيف موسكو وأيضا مع منتخب السنغال.

لا غنى عنه في تشكيل السنغال، إن لم يلعب أساسيا سيشارك بديلا .. صنع هدفين لأسود التيرانجا وسجل هدفا في المباريات التي لعب منها ثلاثة أساسيا وواحدة بديلا.

أما عن فريقه في الدوري الروسي فقد ظهر 10 مرات وغاب عن ثلاث مباريات فقط، سجل ثلاثة أهداف ولكنه خلق ست فرص للتهديف لم يسجل منها أي هدف.

معدل تصويباته متوسط، سبع تصويبات صحيحة وستة خارج حدود المرمى، ونسبة تمريراته الصحيحة 76%.

يمتاز بالمهارة الفردية، فقد نجح في المرور من المنافس في الدوري الروسي ست مرات، وفي الالتحامات الهوائية ضعيف بحصوله على الكرة 12 مرة من 46 محاولة.

المرشح الثالث: مامي بيرام ضيوف

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وهناك خيارا رابعا بالدفع بموسى سو ولكنه يجيد اللعب كجناح أكثر من مهاجم صريح، وقد يجاور أحد الأسماء السابقة.