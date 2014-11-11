تشغيل ترام دبي رسمياً اليوم

(جرافيك.. ترام دبي.. إضافة نوعية في منظومة النقل العام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، يبدأ مساء اليوم التشغيل الرسمي لترام دبي، الذي يبلغ طول المرحلة الأولى منه 10.6 كيلومترات، ويضم 11 محطة موزعة على مناطق الأنشطة والكثافات السكانية.

ويعد ترام دبي أول مشروع ترام خارج أوروبا يعمل بنظام تغذية الكهرباء الأرضي على كامل الخط، دون الحاجة لأسلاك هوائية لإمداده بالطاقة الكهربائية، وأول ترام في العالم يستخدم تقنية البوابات الآلية لمنصة محطة الركاب المتزامنة مع نظام فتح وغلق أبواب القطار، لتوفير أكبر قدر من عوامل الراحة والسلامة والأمان للركاب والحفاظ على نظام التكييف للبيئة الداخلية للمحطات والعربات من التأثيرات المناخية الخارجية.

وأكد المهندس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مشروع ترام دبي هو أحد الأفكار السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتوفير نظام مواصلات متطور يخدم مناطق: جميرا بيتش رزيدنس، والمارينا والصفوح، حيث وجه سموه عند تأسيس الهيئة في عام 2005، بإعداد حلول متكاملة وشاملة للمنطقة، لاستيعاب المشاريع العمرانية الكبيرة في المنطقة وتحديداً جميرا بيتش رزيدنس والمارينا، مشيراً إلى أن الهيئة عملت من خلال استشاري عالمي على إعداد دراسة شاملة خلصت إلى حاجة المنطقة لحل متكامل يشمل تحسينات جذرية لشبكة الطرق والتقاطعات ونظام نقل جماعي متكامل يتم ربطة بكل من : مترو دبي ومونوريل نخلة جميرا.

نظام فريد

وقال: « اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نتائج الدراسة ووجه أن يكون نظام الترام فريداً من نوعه على مستوى العالم، من حيث السلامة والفخامة والرفاهية، لتقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار الإمارة، وعلى هذا الأساس تم تصميم وتنفيذ ترام دبي وفقاً لأفضل وأحدث التقنيات العالمية في مجال صناعة الترامات، حيث يعد ترام دبي أول مشروع خارج أوروبا يعمل بنظام تغذية الكهرباء الأرضية على كامل الخط، دون الحاجة لأسلاك هوائية لإمداده بالطاقة الكهربائية، وهو أول ترام في العالم يستخدم تقنية البوابات الآلية لمنصة محطة الركاب المتزامنة مع نظام فتح وغلق أبواب القطار.

كما أنه أول ترام في العالم يستخدم تقنية الحماية الآلية، وذلك لتوفير أكبر قدر من عوامل الراحة والسلامة والأمان للركاب، وهو أيضا أول ترام في العالم يضم محطات مكيفة للركاب، وأول ترام يضم مقصورات للدرجة الذهبية ومقصورات للنساء والأطفال، وينفرد ترام دبي بمستوى عال من التشطيبات الداخلية للعربات والمحطات بالفخامة والرفاهية، حيث تم تزويد الترام بأحدث تقنيات وسائل بث وعرض المعلومات والمواد الترفيهية، وتم تزويد بعض محطاته بجسور مكيفة مزودة بمصاعد وسلالم كهربائية، وروعي في المشروع أن يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وتحديداً فئتي ذوي الإعاقة وكبار السن».

تحسين الحركة

وأوضح أن الترام يهدف إلى تحسين حركة التنقل داخل الإمارة بصورة عامة والمناطق ذات الأهمية السياحية والاقتصادية التي يخدمها مسار الترام بصورة خاصة، والمساهمة في تعزيز منظومة النقل الجماعي المتكامل في الإمارة، وتوفير أسلوب تنقل سهل ومريح وذات كفاءة عالية ضمن مناطق تمثل أهمية تجارية وسياحية بمدينة دبي، إضافة إلى دعم وتعزيز بنية الأعمال والتجارة والسياحة بمدينة دبي ودعم القاعدة الاقتصادية للإمارة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة وتحسين البيئة المعيشية للسكان.

المرحلة الأولى

يمتد مشروع ترام دبي بمرحلتيه الأولى والثانية لمسافة 14.6 كيلومترا على طول شارع الصفوح، تم في المرحلة الأولى تنفيذ 10.6 كيلومترات منه، تبدأ من منطقة المرسى وصولاً إلى مرآب الترام بالقرب من أكاديمية شرطة دبي، وتضم شبكة الترام 17 محطة للركاب، تم في المرحلة الأولى تنفيذ 11 محطة هي (أبراج شاطئ جميرا 1، وأبراج شاطئ جميرا 2، وأبراج بحيرات جميرا، ودبي مارينا مول، ومرسى دبي، وأبراج المارينا، والميناء السياحي، ومدينة دبي للإعلام، ونخلة جميرا، وقرية المعرفة، والصفوح) حيث تم توزيع المحطات على مناطق الأنشطة والكثافات السكانية على امتداد مسار الترام، ويتألف أسطول ترام دبي من 11 تراما في المرحلة الأولى، يضاف لها قرابة 14 تراما في المرحلة الثانية ليصبح المجموع 25 تراما، ويتوقع أن يستخدم الترام في المرحلة الأولى قرابة 27 ألف راكب في اليوم عند بداية التشغيل في 2014، ثم يرتفع العدد ليصل إلى 66 ألف راكب يومياً في عام 2020.

الطاقة الاستيعابية

يبلغ طول الترام الواحد 44 متراً، وتقدر سعته بحوالي 405 ركاب، ويتألف كل ترام من سبع عربات موزعة الدرجة الذهبية، والدرجة الفضية ومقصورة خاصة للنساء والأطفال، وتتميز التشطيبات الداخلية للعربات والمحطات بالفخامة والرفاهية، حيث تم تزويد الترام بأحدث تقنيات وسائل بث وعرض المعلومات والمواد الترفيهية، ويبلغ طول منصة الركاب في المحطات 45 متراً، وهي مزودة بحاجز زجاجي بطول المنصة وأبواب آلية الفتح والإغلاق وأجهزة التحصيل الآلي للتعرفة، ومرافق خاصة لذوي الإعاقة.

مسارات أرضية وعلوية

يمتد مسار الترام بصورة رئيسة على مستوى الأرض بجانب شارع الصفوح، كما يرتفع فوق جسور علوية في بعض المواقع بمنطقة مرسى دبي وذلك لضرورات البيئة العمرانية بالمنطقة، ويرتبط الترام مع مترو دبي في محطتين هما: داماك العقارية وأبراج بحيرات جميرا، عبر جسور للمشاة لتسهيل انتقال وتبادل الركاب بين الوسيلتين، كما يلتقي ترام دبي مع القطار المعلق (مونوريل نخلة جميرا) عند محطة نخلة جميرا على شارع الصفوح، لتسهيل حركة وانتقال الركاب بين المناطق التي يخدمها كلا المشروعين.

المرآب

يقع مرآب الترام في منطقة ذات طابع معماري متميز، وتم تصميم مبانيه بشكل يتناغم مع البيئة المحيطة، حيث تم استخدام الأشكال الإنسيابية للمباني لتتماشى مع طبيعة المنطقة وأشكال محطات الترام ومحطات مترو دبي، ويشتمل المرآب على مجموعة من المباني، أهمها مركز التحكم بتشغيل الترام، وورش الصيانة، ومواقف الترام، والمخازن، والمباني الإدارية. ويضم مركز التحكم شاشات كبيرة موصولة بكاميرات موزعة على عربات ومحطات الترام وعلى طول المسار وفي تقاطعات الطرق التي تتداخل فيها حركة الترام مع المركبات، ويتم من خلال المركز مراقبة حركة الترامات على طول الخط، والتحكم في زمن التقاطر، ومراقبة كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة، ومراقبة الإشارات الضوئية على مسار الترام.

جسور مكيفة

تم ربط بعض محطات ترام دبي بأربعة جسور مشاة مغطاة ومكيفة تم تشّييدها لخدمة مستخدمي الترام والقاطنين على جانبي الطريق، حيث تم تنفيذ جسرين للمشاة على شارع الصفوح، فيما يربط الجسران الآخران منطقة تيكوم مع المنطقة المقابلة لها، وكذلك دبي مارينا مول، وذلك بُغية توفير وسيلة تنقل آمنه لعبور الطريق في تلك المنطقة الحيوية.

وروعي في تصميم وتنفيذ جسور المشاة أن تكون مكيفة ومزودة بمصاعد كهربائية وسلالم، انسجام الطابع المعماري للجسور مع جمالية شكل عربات ومحطات ترام دبي والتصميم العمراني للوحدات السكنية في المنطقة، إلى جانب مراعاة تحقيق مستوى عال من الراحة للمستخدمين عن طريق تركيب المصاعد الكهربائية وتنفيذ طرق منحدرة تلبي متطلبات فئة ذوي الإعاقة وكبار السن.

تجميل المنطقة

ولأجل خلق بيئة تتماشى مع الطابع العام لمدينة دبي، أدرجت هيئة الطرق والمواصلات أعمال البستنة والتجميل لتكون أحد عناصر مشروع الترام، وشملت الأعمال الزراعة والري، وإنشاء مناطق عبور للمشاة، ومسارات ومواقف خاصة للدراجات الهوائية، وممرات ومقاعد للجلوس عند المحطات وعلى طول مساره.

شبكة الطرق

كما تم تحسين أعمال الطرق الموازية لمسار الترام في كافة المناطق، وشملت الأعمال 24 تقاطع طرق محكومة بإشارات ضوئية ضمن شبكة ترام دبي، كما تم ربط كافة مناطق عبور المشاة بإشارات ضوئية، مع تركيب حواجز لحماية مسار الترام من المركبات، وإنشاء أربعة جسور مكيفة للمشاة لربط بعض المحطات بالمناطق المجاورة.

الفحص الفني

خضع ترام دبي لفترة طويلة من الفحص الفني التجريبي، بدأ في النصف الأول من العام الماضي في موقع الشركة المصنعة في فرنسا، واستُكمل في دبي في يناير من العام الجاري على طول خط الترام واستمر حتى موعد تشغيله الرسمي، وتم خلال الفحص التجريبي اختبار أنظمة السلامة، ونظام الدفع الكهربائي لعربات الترام، وأنظمة الكوابح، والتوقف المفاجئ في حالات الطوارئ، واختبار التغذية الكهربائية الأرضية على مسار الترام، وكذلك اختبار التغذية العلوية التي سيتم استخدامها في المرآب، إلى جانب عملية تشغيل أبواب القطار.

كما تم خلال الفحص الفني الوقوف على جاهزية القطار والتأكد من عمل وأداء جميع أنظمة التحكم في كافة الظروف، وغطت الفحوصات عدة أنظمة مثل نظام التكييف، ونظم التغذية الكهربائية والمكابح، إضافة إلى فحص عملية الاقتران وهي العملية الخاصة بالربط بين نظم عربات القطارات واختبارات قطع التيار الكهربائي وكذلك نظام المراقبة والتحكم في القطارات، وكذلك الاختبارات التشغيلية للقطار في الحالات العادية والطارئة.

ساعات التشغيل

سيكون ترام دبي متاحاً للركاب اعتباراً من يوم غد، وسيتم تشغيله من الساعة 6:30 صباحاً وحتى 1:30 من صباح اليوم التالي من السبت إلى الخميس، بينما تكون في أيام الجمع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى 1:30 من صباح اليوم التالي، وسيكون زمن التقاطر بمعدل 10 دقائق خلال أوقات الذروة، و12 دقيقة خلال الأوقات العادية.

عقد التشغيل مع شركة سيركو لمدة 75 شهراً

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في شهر سبتمبر من عام 2013 عقد تشغيل ترام دبي مع شركة سيركو (Serco) البريطانية لمدة 75 شهراً، اعتباراً من شهر أغسطس 2013، منها 15 شهراً للتجهيز للتشغيل من خلال تعيين وتدريب الموظفين، وخمس سنوات مدة التشغيل، وتبلغ قيمة عقد التشغيل 105 ملايين درهم، في حين سيتولى المقاول المنفذ للمشروع (تحالف شركتي الستوم وبي سكس العالميتين) صيانة نظام الترام لمدة 13 سنة قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات إضافية.

وتقوم شركة سيركو بموجب العقد توفير خدمات التشغيل لجميع الأصول التابعة لنظام الترام، وتوفير خدمات نقل للمستخدمين على مستوى عال ومتوافق مع التغيرات اليومية، وحماية الأصول التابعة للهيئة، إلى جانب تتشغيل نظام الإيرادات الخاصة بالترام وتحصيل إيرادات بيع وتعبئة بطاقات (نول)، والتنسيق الكامل مع مقاول التنفيذ خلال فترة الاختبارات قبل تشغيل الشبكة، والتنسيق الكامل مع مقاول الصيانة خلال فترة التشغيل، وتوفير مستوى عال من السلامة لمستخدمي الشبكة، وتحقيق التنسيق والتكامل بين الترام والمترو ووسائل المواصلات المختلفة، مشيراً إلى أن العقد يتضمن أيضاً بنداً ينص على التزام شركة سيركو بنقل العمالة إلى الهيئة أو أية جهة أخرى تختارها الهيئة بعد انتهاء العقد.