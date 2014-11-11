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هدية جديدة من أنجيلينا جولي إلى براد بيت

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الإثنين 10-11-2014 21:37

يبدو أنّ الزواج قد شكل تأثيراً إيجابياً على علاقة النجمة العالمية  بالممثل العالمي Brad Pitt. فبرغم مرور حوالى 3 أشهر على زواج الثنائيّ، فإنّ Angelina مازالت تقدّم الهدايا إلى Brad حتى اليوم.
Angelina Jolie
فقد قرّرت مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تهدي زوجها الممثل الشهير هدية "غير اعتيادية"، بمناسبة الاحتفال بزفافهما، فاختارت أن تقدّم له آلة كاتبة قديمة، كانت للكاتب الشهير Ernest Hemingway، ويقدّر ثمنها بـ 250 ألف دولار أمريكي.

وكان الكاتب، الذي انتحر عام 1962، استخدم الآلة الكاتبة أثناء كتابته روايته For Whom The Bell Tolls في أواخر ثلاثينات القرن الماضي.

واشترت Angelina الآلة الكاتبة من رئيس مفوضية الشرطة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية Steve Soboroff ، المعروف بتجميع الآلات الكاتبة القديمة والنادرة.

كما حاولت النجمة أن تشتري منه أيضاً الآلة الكاتبة الخاصّة بالكاتب الشهير Tennessee Williams، إلا أنه رفض.

يُذكر أنّ Angelina Jolie و Brad Pitt كانا قد احتفلا بزواجهما في 23 أغسطس/آب الماضي داخل قصرهما في فرنسا، وبوجود أطفالهما الـ6.

 

 

 

 

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