رجا ورودولف ينجحان في جمع وائل كفوري وسيمون أسمر من جديد

حلّ الفنان وائل كفوري ضيفاً على برنانج "بخصوص هل الشي" مع الزميلين رجا ناصر الدين ورودولف هلال، عبر أثير إذاعة "صوت الغد"، بأول مقابلة إذاعية له للتحدّث عن ألبومه الجديد.

وبدأت المقابلة بتقرير عن مسيرة وائل الفنية، إنطلاقاً من بداياته في برنامج "ستوديو الفن"، وبالحديث عن الألبوم الجديد، إذ تمنى وائل أنّ يصل إلى الكل العالم، وقال: "الكل أعطى من قلبه في هذا العمل وبنية طيبة، فبيستاهل يوصل للكل".

وفي مداخلة غير متوقعة للمخرج سيمون أسمر، والتي تعتبر الإطلالة الإعلامية الأولى له، تكلّم عن وائل مسترجعاً أيامه في ستوديو الفن، وقال إن وائل عندما بدأ مسيرته الفنية شككت أغلب الصحف والمجلات بفنه وبنجوميته وبصوته، واليوم الجميع يكتب عنه "بالمنيح"،

وأضاف: "ما ثبت بالأغنية اللبنانية حدا قدو"، وتمنى أسمر أن لا يجزم أحد على نجومية فنان من أول الطريق.

وائل بدوره، شكر سيمون أسمر، وقال له: "أنت إنسان عظيم، وأنت مفضل عليّ وعلى أغلب الفنانين يلي وصلوا على الساحة الفنية، وما فينا نكافيك".

وخلال المقابلة، تلقى وائل مداخلات مفاجئة من أشخاص رافقوه في مسيرته الفنية وعملوا معه في ألبومه الحالي، كانت أولها مداخلة للملحن سمير صفير الذي اعتبر نفسه مسؤول عن وائل، على الرغم من قلة اللقاءات بينهما، مؤكداً أنّه يتابع كل أعماله.

وأضاف صفير: "أعتبر أني جزء من وائل، وشاركت بالأساسات التي بنت وائل كفوري. الله مكملها معه، وأتمنى له كل الخير والصحة".

وائل وصف صفير بأخلاقه العالية، واعتبره فنان حقيقي وشكره على كلامه، خصوصاً وأنّ صفير ليس له مشاركة بالعمل الجديد.

وعن الألبوم الجديد، قال وائل تعاملت مع "أحلى ناس"، لتكون بعدها مداخلة للملحن والموزع بلال الزين الذي يملك حصة الأسد في الألبوم إذ أغلب الأغاني هي من تلحينه وتوزيعه، وتكلم الزين عن اهتمام وائل بكل تفاصيل الألبوم من الكلام واللحن والتوزيع، مؤكداً أن كل الناس تنتظر أعماله.

أما الشاعر منير بوعساف فخلال مداخلته، اختصر كلامه بالقول: "أنا بكتب وائل، وهو بغنيني"، معتبراً أن وائل يمثّل الفن النظيف بوجود الرداءة الفنية في عصرنا الحالي، وقال إنّ النجاح بينه وبين وائل بدأ بأغنية "حبك عذاب"، موجهاً تحية إلى كل فريق عمل الألبوم الجديد.

وفي سؤال عن محبة الفانز لوائل، قال وائل أحب أن أتواصل مع الناس التي تدافع بكل قواها عن الشخص الذي تحبه، مضيفاً: "رح أتواصل معهم من هون ليخلص تويتر".

لتكون بعدها مداخلة للموزع الموسيقي داني حلو، الذي تكلم عن دقة وائل في اختيار أعماله معتبراً أنها سر نجاحه، وعما إذ كان وائل يتدخل في توزيع الأغاني، قال حلو: "وائل فقط يعطيني وجهة الطريق التي تناسبه"، أما على الصعيد الشخصي، أكد حلو أنّ وائل إنسان لذيذ ومتواضع.

وبمناسبة عيد ميلاد السيدة صباح، قال وائل: "الصبوحة حياة قلبي"، وتمنى لها الصحة والعافية، واصفاً إياها بأنها تاريخ وعظمة، وتابع: "ما بلاقي أجمل من صوتها".

وعن نسبة المتابعة العالية التي حققها ألبوم وائل على "ITUNES"، قال أنه لا يفكر بالنجاح الحالي بل بالعمل المقبل، وتمنى أن يصل الألبوم إلى كل العالم، وأن تشعر الناس بكل أغنية.

وفي ما يخص برنامج "أراب أيدول"، قال وائل أنه يعيش تجربة رائعة، خصوصاً بالتعامل مع شاشة الـMBC واصفاً إياه بأنها أهم شاشة عربية. وعن رأيه بأعضاء لحنة التحكيم ومدى علاقته بهم، قال إنهم أشخاص لذيذين، ويمكلون نفسية رائعة، منوهاً بمكانتهم وشهرتهم، مؤكداً: "أحب التعامل معهم، ومبسوط".

وعن رأيه بالفنانة يارا، قال إن يار فنانة "بينحسبلها حساب"، وأنه يحب صوتها، وأكد أنه سمع ألبومها قبل صدوره في الأسواق.

وائل وصف الحلقة بالمهرجان بعد كل المداخلات التي تلقاها، وشكر كل من هنأه على الألبوم الجديد، مؤكداً أنّه تعامل مع أشخاص يتمتعون بحرفية عالية، كما شكر محبة الناس له، وكل من تابعه، وطلب من الله أن يبعد عين الحسد عنه وأولاد الحرام، داعياً أن يهتم كل شخص بنفسه وبعمله حتى ينجح.