أخبار عاجلة

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أغنية "انتي" لسعد المجرد تصدح في الصين

Google+ Print
أغنية "انتي" لسعد المجرد تصدح في الصين أغنية "انتي" لسعد المجرد تصدح في الصين

الثلاثاء 11-11-2014 00:56

ما زالت أغنية "انتي" للفنان المغربي سعد المجرد تبرهن، يوماً بعد يوم، برغم مرور أشهر على إطلاقها، أنها تعويذة سحرية، جعلت من صاحبها فناناً ذا صيت واسع، ليس في الدول العربية فحسب، بل في العالم.

فبعد أن رددها كثير من الفنانين في حفلاتهم، كنبيل شعيل، ودنيا باطما، والممثل المصري حسن حسني، تفاجأ روّاد الإنترنت بوجود لطفل، قيل إنّه من الصين ويغنّي أغنية سعد ويردّد كلماتها.

وعبّر الكثيرون من معجبي الفنان الشاب عن إعجابهم ، مؤكّدين أنّه جاء ليبرهن على جماهيرية سعد التي تخطت الحدود العربية.

يُذكر أنّ سعد كان هذا الأسبوع ضيفاً على برنامج "ستار أكاديمي"، إلى جانب الفنانة اللبنانية كارول سماحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده»

فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده»