أغنية "انتي" لسعد المجرد تصدح في الصين

ما زالت أغنية "انتي" للفنان المغربي سعد المجرد تبرهن، يوماً بعد يوم، برغم مرور أشهر على إطلاقها، أنها تعويذة سحرية، جعلت من صاحبها فناناً ذا صيت واسع، ليس في الدول العربية فحسب، بل في العالم.

فبعد أن رددها كثير من الفنانين في حفلاتهم، كنبيل شعيل، ودنيا باطما، والممثل المصري حسن حسني، تفاجأ روّاد الإنترنت بوجود فيديو لطفل، قيل إنّه من الصين ويغنّي أغنية سعد ويردّد كلماتها.

وعبّر الكثيرون من معجبي الفنان الشاب عن إعجابهم بالفيديو، مؤكّدين أنّه جاء ليبرهن على جماهيرية سعد التي تخطت الحدود العربية.

يُذكر أنّ سعد كان هذا الأسبوع ضيفاً على برنامج "ستار أكاديمي"، إلى جانب الفنانة اللبنانية كارول سماحة.