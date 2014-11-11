ما السبب وراء تأجيل مسلسل عمرو دياب؟

من جديد تأجل مسلسل لعمرو دياب الذي كان من المقرر أنّ يُعرض في رمضان 2015، حسب ما أكد مصدر مقرّب لـ"سيدتي نت".

يُعد هذا قراراً غير متوقعاً، بعد ما سبق وأكّد الفنان المصري عمرو دياب لجمهوره، في إحدى الحفلات، إنه سيقدم مسلسل "الشهرة" لشهر رمضان القادم 2015.

وأكّد المصدر أن عمرو كان مستعداً لخوض التّجربة، موضحاً أنه ثمة بعض النقاط في السيناريو لم تعجب عمرو ومستشاريه، لذا فمن المزمع أن يتأجّل المسلسل لأجل غير مسمى، ونفى المصدر ما قيل عن وجود خلافات بين عمرو ومنتج المسلسل تامر مرسي حول الأجر.