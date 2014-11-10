بيان مسيحي إسلامي مشترك: لا يجوز تغيير الوضع التاريخي بالقدس والأقصى

أكد وفد البطاركة والأساقفة وممثلون عن كافة الكنائس في القدس ورئيس وأعضاء مجلس الأوقاف الإسلامية وكبار موظفي الأوقاف ومحافظ القدس اليوم الاثنين، أنه لا يجوز تغيير الوضع التاريخي “الوضع الراهن” في المسجد الأقصى المبارك بجميع باحاته وأبنيته وفي مدينة القدس عامة.

وأكدوا في بيان صحفي مشترك عقب زيارتهم للمدينة المقدسة اليوم حق المسلمين الكامل في العبادة وحرية الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وأنه ملك خالص للمسلمين في كافة أنحاء المعمورة.

وشددوا على أهمية الوصاية والرعاية الهاشمية للمسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والأراضي المقدسة.

> وأكد الجميع استمرارية العهدة العمرية التي تجمع المسلمين والمسيحيين في بوتقة واحدة من التعايش الأخوي في المدينة المقدسة والذي لا مثيل له في العالم أجمع وأن العهدة العمرية تحفظ حق المسيحيين في العبادة وممارسة شعائرهم الدينية.

وتعهدوا بأن يصلوا حتى ينتهي الظلم ويتحقق العدل ويستتب الأمن حتى تعود هذه المدينة المقدسة رمزا للسلم والعيش المشترك.

أ ش أ