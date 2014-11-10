الممثل الأمريكي ماكولي كولكن يسخر من شائعة وفاته

نفى الممثل والموسيقي الأمريكي ماكولي كولكن اليوم الاثنين شائعة وفاته، معلقا على ما تردد من أنباء في هذا الصدد بنوع من السخرية.

> وذكرت شبكة “سي بي إس” الأمريكية أن بطل الفيلم الشهير “وحدي بالمنزل” استخدم حساب فرقته الموسيقية على موقع إنستجرام لإثبات عدم صحة تلك التقارير وأنه ما زال حيا وبصحة جيدة.

وكتب عبر الصفحة قائلا “نحن في جولة أيها السخفاء”، متبعا ذلك بنشر صورتين تحاكيان فيلم “ويك إند آت بيرنيز” المنتج عام 1989 تظهران عاملين يحاولان إخفاء وفاة رئيسهما في العمل بالتظاهر بأنه حي.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أنه تم العثور على ماكولي كولكن ميتا عن عمر 34 عاما في شقته بمانهاتن، بعد أن استجابت الشرطة لبلاغ من قبل أحد أفراد أسرته.

أ ش أ