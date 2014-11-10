مفوضية الانتخابات بالسودان تمدد فترة التسجيل للناخبين لأربعة أيام

أعلنت المفوضية القومية للانتخابات في السودان تمديد فترة السجل الانتخابي لمدة أربعة أيام أخرى لتنتهي في 15 من شهر نوفمبر الجاري ، بدلا عن غد الثلاثاء،ووجهت لجان الانتخابات بفتح مراكز للتسجيل بالقرب من تجمعات الطلاب.

وقال رئيس المفوضية القومية للانتخابات مختار الأصم في تصريح مساء اليوم أن الغرض من التمديد إعطاء الفرصة للأحزاب السياسية لحث منسوبيها للتحرك نحو مراكز التسجيل في كافة الولايات وتسجيل بياناتهم.

وأكد اهتمام المفوضية بأن يصبح السجل سجلا دائما وشاملا لكل السودانيين الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات والاستفتاءات،وأشار إلى أن المفوضية وجهت اللجان العليا بعمل مراكز تسجيل بالقرب من تجمعات الطلاب لإتاحة الفرصة لكل من بلغ السن القانونية للاقتراع لتسجيل بياناتهم.

كانت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان قد دعت الأحزاب السياسية المسجلة والدول والمنظمات الدولية والإقليمية وجمعيات المجتمع المدني والأفراد الراغبين في مراقبة الانتخابات الي التقدم بطلباتهم للمفوضية مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني للمفوضية أو عبر اللجان العليا للانتخابات بالولايات.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المراكز الانتخابية المنتشرة في كافة الولايات السودانية تبلغ 7133 مركزا ، تضم سجلات لنحو 6ر11 مليون ناخب مسجل منذ انتخابات عام 2010 ، وهذه الأسماء مطروحة الآن للإضافة وللحذف وللطعون لمدة أسبوعين تنتهي الثلاثاء المقبل.

أ ش أ