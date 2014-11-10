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باسم مرسي: أملك عرضا فرنسيا .. ولن أرحل إلا بموافقة الزمالك

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باسم مرسي: أملك عرضا فرنسيا .. ولن أرحل إلا بموافقة الزمالك باسم مرسي: أملك عرضا فرنسيا .. ولن أرحل إلا بموافقة الزمالك

أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك امتلاكه عرضا فرنسيا جلبه له وكيل أعماله، مشيرا إلى رغبته في خوض التجربة الأوروبية.

وانضم باسم مرسي من الإنتاج الحربي إلى الزمالك في الصيف الماضي وشارك في ثلاث مباريات سجل خلالها هدفا.

وقال مرسي في تصريحات تليفزيونية يوم الأثنين: "وكيلي أحضر لي عرضا فرنسيا بالفعل، وأتمنى خوض تجربة الاحتراف".

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وأضاف "لن ألعب في إلا لنادي الزمالك وهو في نظري أكبر الأندية المصرية، ولكن الاحتراف الأوروبي حلم أي لاعب".

وتابع "لدي شرطا جزائيا في عقدي مع الزمالك، ولكني لن استخدمه .. وإذا اعترضت إدارة النادي الأبيض على رحيلي فسأستمر وسأكون سعيدا بذلك".

وكان باسم قد أبدى ضيقه من عدم المشاركة مع الزمالك في مواجهة حرس الحدود الماضية، والتي تسببت في ابتعاده عن الانضمام لقائمة منتخب مصر.

وأكد مهاجم الزمالك "إدارة الزمالك كانت قد أكدت لنا في أكثر من مناسبة عدم ممانعتهم في رحيلنا إلى أوروبا وقالوا هذا لكل اللاعبين".

وأشار "الإدارة أكدت أنها ستكون سعيدة إذا وصل عرضا رسميا للزمالك، وبرغم وجود شرطا جزائيا فالقرار الأول والأخير سيكون لهم".

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فيديو اليوم السابع

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