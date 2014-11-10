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باسم مرسي يتحدث عن باتشيكو والمنتخب و ' شعره '

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باسم مرسي يتحدث عن باتشيكو والمنتخب و ' شعره ' باسم مرسي يتحدث عن باتشيكو والمنتخب و ' شعره '

تحدث باسم مرسي مهاجم الزمالك عن عدد من الأمور الخاصة بالفترة الماضية التي قضاها منذ انضمامه للقلعة البيضاء، بجانب موقفه من .

وحل باسم مرسي ضيفا على قناة (MBC MASR 2) وأوضح عدة أمور تخص موقفه من الفريق الأبيض ومدربه جيمي باتشيكو، وأيضا "قصة شعره".

طالع || باسم مرسي: أملك عرضا فرنسيا .. ولن أرحل إلا بموافقة الزمالك

ويستعرض FilGoal.com أبرز النقاط التي تحدث عنها مهاجم الزمالك:

- لا أحاول التشبه بأحد بقصة شعري، هو أمر خاص بي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يهتمون بشكل شعرهم وهذا طبيعي.

- أفضل مهاجمين في هم المتواجدين مع منتخب مصر، عرفة السيد مهاجم ممتاز ومتألق مع فريقه ومن حقه خوض التجربة، بالإضافة لعماد متعب بالطبع لابد من أن يكون متواجد فهو خبرة، وأيضا خالد قمر أتمنى له التوفيق.

- اللعب في أوروبا حلمي، هناك يعيرون اهتماما للمهاجم الذي يصنع الهدف عن نظيره الذي يسجل .. عكس مصر يتذكرون فقط من يسجل الأهداف.

- باتشيكو مدرب محترم للغاية ويعامل الجميع بحب ويعطي كل لاعب حقه، بالإضافة إلى أنه شخص فاهم جيدا وتحدث معي شخصيا كثيرا بأنني سأنال الفرصة.

- ليس لدي مشكلة في عدم المشاركة أساسيا ولكن الأهم أن أترك بصمة عندما أشارك، لو شاركت نصف أو ربع ساعة وتألقت أفضل من اللعب 90 دقيقة ولا يشعر بي أحدا.

- باتشيكو طلب مني الاستعداد لأكون جاهزا للمشاركة في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر .. ولا أمانع.

- كل اللاعبين في الزمالك يحبون بعضهم البعض، ودكة البدلاء أصبحت أقوى من الأساسيين.

- لن ألعب في مصر سوى للزمالك، وسنفوز بالدوري من أجل ترجمة حبنا وعشقنا لجمهور نادي الزمالك.

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