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صحيفة تركية : السيسي “رجل قوي” استطاع الانتقام من أردوغان

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صحيفة تركية : السيسي “رجل قوي” استطاع الانتقام من أردوغان صحيفة تركية : السيسي “رجل قوي” استطاع الانتقام من أردوغان

الرئيس عبد الفتاح

وصفت صحيفة حرييت التركية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرجل القوي  وذلك في تقرير حول الإجتماع الثلاثي الذي جمع الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان انتونيس ساماراس، لتدشين “تحالف “مصري – يوناني – قبرصي”.

وقالت الصحيفة  إن توقيع السيسي اتفاق مع رئيس الوزراء اليوناني حول ترسيم  الحدود البحرية بين اليونان ومصر، عمل انتقامي من السيسي ردا على انتقادات  أردوغان المستمرة لمصر.

وأوضحت الاصحيفة إن الإتفاق حجًم تركيا في منطقة ضيقة وحول البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة معظمها يونانية.

وقالت الصحيفة إن توقيع الاتفاق مع اليونان يعطي مساحة كبيرة لليونان في منطقة يعتقد أنها غنية بالهيدروكربونات والتي تشهد نزاعا تركيا يونانيا عليها.

وشددت الصحيفة أن فقدان مساحة ضخمة في البحر المتوسط، جراء الاتفاق المصري اليوناني جعل نزاع اليونان وتركيا أكثر صعوبا بنسبة لأردوغان لفرض السيادة التركية على عدد من الجزر.

 

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