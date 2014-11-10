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استشهاد شاب فلسطيني من الخليل برصاص قوات الاحتلال

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استشهاد شاب فلسطيني من الخليل برصاص قوات الاحتلال استشهاد شاب فلسطيني من الخليل برصاص قوات الاحتلال

استشهد شاب فلسطيني يدعى ماهر حمدي الهشلمون “31 عاما” من سكان مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الاثنين ، إثر إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال وأحد حراس مستوطنة “ألون شبوت” التابعة للمجمع الاستيطاني المسمى “غوش عتصيون”.

وزعمت شرطة الاحتلال أن الهشلمون ارتطم بمركبته بموقف المسافرين قرب مستوطنة “ألون شبوت” ثم ترجل وطعن ثلاثة مستوطنين كانوا في الموقف ، فقام حارس الأمن في مدخل المستوطنة بإطلاق النار عليه وأصابه بجروح بالغة الخطورة قبل أن يعلن عن وفاته.

وأضافت أن مستوطنة تبلغ من العمر “25 عاما” قد قتلت،وأصيب اثنان آخران وصفت جروحهم بين خطيرة ومتوسطة في حادثة الدهس والطعن قرب مفرق مستوطنة “ألون شبوت”.

وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال على امتداد شارع الخليل بيت لحم وعرقلت حركة المرور واحتجزت مئات السيارات الفلسطينية وأغلقت العديد من المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل.

أ ش أ

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