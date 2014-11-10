أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“تعليم الإسكندرية”:بدء تجهيزات الاختبار الإليكتروني لمسابقة تعيين 30 ألف مدرس

Google+ Print
“تعليم الإسكندرية”:بدء تجهيزات الاختبار الإليكتروني لمسابقة تعيين 30 ألف مدرس “تعليم الإسكندرية”:بدء تجهيزات الاختبار الإليكتروني لمسابقة تعيين 30 ألف مدرس

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية

بدأت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ،بالتجهيز لإجراء الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لمسابقة تعيين 30 ألف معلم على مستوى محافظات الجمهورية .
> وصرح الدكتور سمير النيلى مدير إدارة غرب التعليمية ، إن محافظة الإسكندرية تحظى بتعيين 721 معلم من خلال اختبارات سيتم إجرائها داخل مديرية التربية والتعليم بمنطقة أبيس وبالمدارس التي بها مراكز إلكترونية، على أن تبدأ المرحلة الأولى الاختبار في مهارات اللغة الإنجليزية والكمبيوتر، والمهارات الشخصية، والمرحلة الثانية اختبار في مادة التخصص .
> وأشار النيلى ، إلى إنه حتى الآن لم تخطر الوزارة مديرية الإسكندرية بموعد بدء إجراء الاختبارات ولكنه يتم الآن التجهيز لها .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا