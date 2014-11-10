“تعليم الإسكندرية”:بدء تجهيزات الاختبار الإليكتروني لمسابقة تعيين 30 ألف مدرس

بدأت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ،بالتجهيز لإجراء الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لمسابقة تعيين 30 ألف معلم على مستوى محافظات الجمهورية .

> وصرح الدكتور سمير النيلى مدير إدارة غرب التعليمية ، إن محافظة الإسكندرية تحظى بتعيين 721 معلم من خلال اختبارات سيتم إجرائها داخل مديرية التربية والتعليم بمنطقة أبيس وبالمدارس التي بها مراكز إلكترونية، على أن تبدأ المرحلة الأولى الاختبار في مهارات اللغة الإنجليزية والكمبيوتر، والمهارات الشخصية، والمرحلة الثانية اختبار في مادة التخصص .

> وأشار النيلى ، إلى إنه حتى الآن لم تخطر الوزارة مديرية الإسكندرية بموعد بدء إجراء الاختبارات ولكنه يتم الآن التجهيز لها .