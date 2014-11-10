العارضة والقائمين .. نحس برشلونة

بخلاف الأداء الهجومي الباهت لفريق برشلونة في مبارياته الاخيرة، عانى ممثل إقليم كتالونيا من سوء حظ في اللمسة الاخيرة امام المرمى، والدليل على ذلك تسديد 11 كرة في العارضة أو القائم خلال 11 جولة بالليجا.

وسدد البرسا في خلال آخر مباراتين فقط امام سلتا فيجو وألميريا 7 كرات في العارضة أو القائم، ليتصدر قائمة الفرق الأكثر تسديدا على الخشبات الثلاث في الدوري الإسباني.

وخلال مباراة إلتشي سدد برشلونة مرتين في القائم أو العارضة، وكذلك الحال امام فياريال في الجولتين الأولى والثانية.

وعلى مستوى الفرق يأتي ريال مدريد خلف برشلونة بـ9 تسديدات، ثم ريال سوسييداد (8) وفياريال (7).

ويأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الأول كأكثر اللاعبين المسددين على القائم أو العارضة بـ6 تسديدات، وذلك خلال ثلاثة مباريات امام إلتشي وفياريال وألميريا.

وفي حال نجح ميسي في تحويل تلك الكرات الى أهداف لكان في رصيده حاليا 13 هدفا، إذ يملك في جعبته حاليا 7 أهداف، مقابل 10 لزميله البرازيلي نيمار، و18 لغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

ويحل نيمار في المرتبة الثانية داخل البلاوجرانا بتصويبتين في العارضة أو القائم، يليه النجم الأوروجوياني لويس سواريز وزميليه أندريس إنييستا ومنير الحدادي بتصويبة واحدة.

أما على صعيد لاعبي الليجا، فيأتي الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الريال خلف ميسي في الوصافة بأربعة تسديدات في العارضة والقائم.