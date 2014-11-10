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فدج بالشوكولاتة الشهي خطوة بخطوة

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فدج بالشوكولاتة الشهي خطوة بخطوة فدج بالشوكولاتة الشهي خطوة بخطوة

الإثنين 10-11-2014 11:42

تقدم الطاهية منال عبيدة وصفة الفدج بالشوكولاتة خطوة بخطوة خصيصا لمطبخ "سيدتي. نت" ، جربيها لضيافة مميزة 

 

المقادير:

1/4 2 كوب شوكولاتة غامقة

1/4 ملعقة صغيرة كربونات

1/8 ملعقة صغيرة ملح

علبة حليب مركز محلى

ملعقة طعام فانيلا

كوب مارشملو صغير

كوب فول سوداني محمص ومفروم خشن

1/2 كوب قطع الشوكولاتة

 

طريقة التحضير:

1. في قدر على حمام مائي تذاب الشوكولاتة

2. نضيف الحليب والكربونات والملح إلى خليط الشوكولاتة على  الحمام المائي لتختلط  المكونات

3. تضاف الفانيلا ويحرك المزيج ويصب في صينية مربعة مبطنة بورق الخبز

4.  يضاف المارشملو  وقطع الشكولانة والفول السوداني وترص المكونات

5.  تبرد في الثلاجة وتقطع مربعات 

 

 

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