تشغيل نظام “التأشيرات الإلكترونية” بالسفارة المصرية بالخرطوم

أعلنت السفارة المصرية بالخرطوم أنه تم البدء في تشغيل نظام “التأشيرات الالكترونية”، المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول للمواطنين السودانيين للأراضي المصرية، من خلال مقر السفارة بالعاصمة السودانية.

وقالت السفارة المصرية بالسودان في بيان لها اليوم الاثنين أن منح تأشيرات الدخول للمواطنين السودانيين يتطلب استيفاء نموذج طلب التأشيرة بكامل تفاصيله وبكل دقة، مشيرة إلى أن منح التأشيرة يستغرق ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء الشروط.

وأفادت السفارة المصرية، أنه فيما يتعلق بجوازات السفر اليدوية، فإن استخراج تأشيرة الدخول عليها يستغرق خمسة أيام عمل إعتبارًا من تاريخ استيفاء الشروط، مؤكدة أن السفارة ستعتذر عن قبول جوازات السفر اليدوية المذكورة اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

وأكدت أنه يتم منح التأشيرات مجانا بدون أي مصاريف، لافتة إلى ضرورة تعامل المواطنين الراغبين في الحصول على التأشيرة مباشرة مع البعثة المصرية وبدون أي وسطاء.

أ ش أ