وزير الداخلية اللبناني: مستعدون لتعزيز مسارات التعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية

أعرب نهاد المشنوق وزير الداخلية اللبناني عن تقديره للجهود الملموسة لأجهزة وزارة الداخلية المصرية خلال الفترة الماضية والراهنة ودورها فى الحد من الجرائم الإرهابية ، مؤكدا على استعداد بلاده لتعزيز مسارات التعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية بشأن ما يتوافر لديها من معلومات عن أي عناصر إرهابية تُهدد أمن وسلامة الشعوب العربية.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مساء اليوم نهاد المشنوق وزير الداخلية والبلديات اللبناني ، حيث تم خلال اللقاء مناقشة أوجه دعم التعاون الثنائي بالبلدين واستعراض آخر المستجدات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال اللقاء على سياسة وزارة الداخلية وإستراتيجيتها ، مشيراً إلى التحديات التي تواجه جهاز الشرطة خلال تلك المرحلة والنجاحات التي حققتها أجهزة الشرطة في مواجهتها للإرهاب وضبط عناصره وجهودها لدعم مناخ الأمن والاستقرار الداخلي، كما رحب بتوسيع أطر التعاون الأمني مع وزارة الداخلية اللبنانية في إطار الروابط الأخوية التي تميز العلاقات بين شعبي البلدين الشقيقين.