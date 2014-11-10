بالصور.. زيارة تلاميذ مدرسة خاصة لبعض المواقع الشرطية بأسوان

استقبل اليوم اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان، 20 طالبا وطالبة من طلاب​ ​إحدى المدارس الخاصة بأسوان، فى إطار حرص مديرية أمن أسوان، على تثقيف​ ​وتوعية طلاب المدارس بدور الشرطة المصرية والمجهودات التى تقوم بها​ ​والتقط الطلاب الصور التذكارية مع مدير الأمن.

جاء هذا اللقاء فى ختام جولة قام بها طلاب المدرسة لزيارة بعض الأماكن الشرطية للتعرف عن قرب على طبيعة عمل رجال الشرطة ودورهم فى حفظ الأمن وحماية المنشأت والممتلكات وبدات الجولة بزيارة مركز شرطة أسوان ثم توجهوا الى كمين أبوالريش ثم إداره الحمايه المدنية واختتمت الجولة بلقاء مدير أمن أسوان.