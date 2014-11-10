تركيا تستقطب الطلاب المفصولين بالجامعات المصرية لاستكمال الدراسة لديها

مع تزايد حدة العنف من قبل طلاب الإخوان في الجامعات المصرية تشهد الجامعات حالة من الترقب والحذر ،لفرض السيطرة عليها من قبل وزارة التعليم العالى وإدارات الجامعات ، فمنذ بداية العام الدراسى تعتبر الجامعات “ثكنة عسكرية” من قبل قوات الامن ،للحفاظ عليها من التدمير والتلف الذى يقوم به انصار جماعة الاخوان والرئيس المعزول محمد مرسى .

وقد وجهت وزارة التعليم العالى خطابا شديد اللهجة لتضييق المساحة أمام الطلاب ،وذلك بعدما تعاقدت مع شركة الأمن الخاصة “فالكون” لتأمين الجامعات ،وأيضا قرارات الفصل النهائى لاى طالب يثبت تورطه بأحداث العنف داخل الجامعات .

وأكد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى،عدم قبول الجامعات الخاصة للطلاب المفصولين تأديبياً من الجامعات الحكومية والمعاهد ، ليجد الطلاب المفصولين انفسهم دون مأوى ويكتفى إضطراريا بشهادة الثانوية العامة .

تركيا تستقطب الطلاب المفصولين الى بلادها :-

وتستمر السلطة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان ، فى محاربة النظام المصرى الحالى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ،فلم تكتفى بمهاجمة النظام فقط بل اتجهت الى استقطاب الطلاب المفصولين من الجامعات المصرية الى بلادهم وتقديم منح تعليمية لهم لتكملة الدراسة الخاصة بهم .

وأصدر مجلس التعليم العالي في تركيا قرارا يقضي بقبول نقل الطلاب الذين يدرسون في الجامعات المصرية من طلاب المعاهد المتوسطة والدراسات الجامعية، على أن لا تتجاوز نسبة المنقولين 10% من عدد الطلاب الكلي في السنة ذاتها وبنفس الاختصاص.

ويستطيع الطالب الذين لا تتوفر لديه الثبوتيات اللازمة متابعة دراسته بصفة طالب خاص ريثما يتمكن من إحضار الثبوتيات المطلوبة.

كما نص القرار على قبول طلاب الدراسات العليا، واشترط فقط على طلاب الدراسات العليا في اختصاصي الطب البشري وطب الأسنان، إحضار كافة الثبوتيات قبل بدء الدراسة.

وأوضح الطالب مؤمن اشرف ،عضو اتحاد الطلاب المصريين بتركيا ،الطالب السابق بكلية الهندسة جامعة القاهرة ،أنه يدرس حاليا في تركيا وأن السلطات التركية قبلت عددا كبيرا من الطلاب الذين يعانون من مشاكل في الدراسة في مصر للدراسة في تركيا.

وقال مؤمن في حوار مع قناة الجزيرة مباشر مصر اليوم: “السلطات التركية فتحت الباب للطلاب السوريين والمصريين الذين لديهم مشاكل دراسية أو أمنية للدراسة في جامعاتها وقام عدد كبير من الطلبة بالتقديم في الجامعات التركية وتم قبول عدد كبير منهم”.

وقال أحد الطلاب المفصولين ،رافض ذكر اسمه ، إنه بالفعل تلقى عرضا من أحد أقاربه بتركيا لتكملة تعليمه ، ولكنه رفض قائلا :”وأسيب بلدى لمين” ، مضيفا إنه أكبر إخواته ولا يستطيع ترك عائلته .

الجامعات المصرية “كشف حساب” للطلاب المفصولين :-

منذ بداية العام الدراسى رفعت الجامعات سلاح “الفصل” فى وجه الطلاب لمواجهة العنف والشغب داخل الجامعات،حيث شهدت الجامعات المصرية فصل العشرات من الطلاب فصل نهائى ،بعد إثبات تورطهم بأحداث الشغب .

حيث صدر قرارا اليوم بفصل 22 طالبا وطالبة بجامعة الازهر اليوم الاثنين،ليصبح عدد المفصولين منذ بداية العام الدراسى حيث وصل لـ85 طالبا وطالبة ،وفى جامعة القاهرة أصدر الدكتور جابر نصار ،اليوم،قرارا بفصل 10 طلاب فصل نهائى من الجامعة ،ليصل عدد الطلاب المفصولين الى 20 طالبا منذ بداية العام الدراسى ، وفى جامعة عين شمس أصدر حسين عيسى رئيس الجامعة قرارا بفصل 6 طلاب لاثبات تورطهم بأحداث الشغب .

وكانت الحكومة المصرية أصدرت قانونا بتنظيم الجامعات، بما يسمح بالعزل من الخدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والفصل للطلاب فى حال التورط في أي أعمال عنف.