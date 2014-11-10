فنانون رحلوا عن الدنيا والفاعل .. “السرطان”

شريف عبد الفهيم

لم تكن وفاة الفنانة معالي زايد بعد صراع مع مرض السرطان الحالة الوحيدة بين الفنانين، فبين الفن ومرض السرطان علاقة وطيدة ولا أبالغ لو قلت إن أغلب الفنانين الذين توفوا نتيجة المرض كان السرطان هو بطل المشهد.

فراشات الرقص الشرقي

كانت الفنانتان نعيمة عاكف وسامية جمال فراشتا الرقص الشرقي في مصر أشهر حالات الإصابة بالسرطان والذي أودي بحياة كل منهما. فعن عمر 48 سنة وهي في عز مجدها أصيبت الفنانة نعيمة عاكف بالمرض اللعين والذي لم تمكث طويلا حتى حصد روحها تاركة وراءها لوعة الوسط الفني على أسطورة السينما المصرية التي تصدرت صورها أهم مهرجان للسينما في العالم وهو مهرجان كان.

وكانت الضحية الثانية الفنانة التي وقعت ضحية السرطان هي سامية جمال والتي توفيت وهي لا تملك قوت يومها بعد أن تنكر لها الوسط الفني وصرفت كل مدخراتها على تكاليف العلاج الباهظة.

وقبل أن يفيق الوسط الفني من صدمة وفاة نعيمة عاكف وسامية جمال كانت الفنانة ناهد شريف تلحق بركب الفنانات اللاتي توفين بالسرطان.

المطرب محمد قنديل كان أحد الذين أصيبوا بالمرض وفقدوا حياتهم في الصراع مع هذا المرض، ومن ضمن من ماتوا بمرض السرطان أيضاً الفنانة نوال أبو الفتوح التي ماتت دون أن يشعر بها أحد ولم تأخذ حقها من الشهرة التي تتناسب مع موهبتها.

الصدمة

أصيب الوسط الفني بصدمة عنيفة على خبر وفاة الفنان الشاب عبدالله محمود بعد أن صارع مرض السرطان طويلاً محاولاً أن يتمسك بالأمل في الحياة إلا أن الوحش الكاسر الذي لا يرحم لم يمهله وحصد روحه سريعاً.

وفي صدمة أخرى للوسط الفني رحل الفنان الشاب عامر منيب على إثر إصابته بسرطان البنكرياس ورحل في عز المجد.

صدمة مزدوجة

أكثر من تعرض لصدمة الوفاة بمرض السرطان كان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، بعد أن توفيت والدته الفنانة هالة فؤاد في الثلاثينات من العمر وهو مازال طفلاً صغيراً وبعد أن كبر ودخل الوسط الفني كان الصدمة الثانية بوفاة والده الفنان أحمد زكي بعد صراع دام عاماً كاملاً مع السرطان.

لكن من غرائب القدر ما حدث مع الفنان ممدوح وافي ففي أثناء ويارته لصديقه أحمد زكي الذي كان يرقد في المستشفى لتلقى العلاج من مرض السرطان وفي طريقه للخروج من المستشفى سقط مغشياً عليه ليقوم الأطباء بالكشف عليه ليكتشفوا إصابته بالسرطان في مرحلة متأخرة ولم يمكث بعدها عدة أيام ليموت متأثراً بالمرض.

وينضم إلى قائمة الذين ماتوا بالسرطان المطرب محمد فوزي إثر إصابته بسرطان العظام الذي لم يكن معروفاً وقتها وسمي بمرض محمد فوزي إلا أن العلم الحديث أماط اللثام عن المرض وأنه سرطان العظام، وكان الفنان أنور وجدي قد أعلن إفلاسه بسبب تكاليف العلاج الباهظة، كما توفي الفنان أحمد رمزي متأثراً أيضاً بالمرض اللعين.

ومع بداية عام 2014 صدم الوسط الفني برحيل الفنانة فايزة كمال بعد إصابتها بمرض السرطان ولا يأبى العام الذي شهد رقما قياسيا في عدد الوفيات بين الفنانين إلا أن يستمر في حصد أرواح الفنانين لتنضم الفنانة معالي زايد إلى قائمة الراحلين بمرض السرطان