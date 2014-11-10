دير شبيجل: بلاتر أخبر أعضاء “الفيفا” بسحب تنظيم كأس العام من قطر

ذكرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، أن رئيس الاتحاد الدولي الفيفا جوزيف بلاتر أخبر عدد من أعضاء الاتحاد النرويجي أن قطر سوف تجرد من تنظيم كأس العالم، 2022.

وأضافت “دير شبيجل” أن اتحاد الكرة النرويجى لم ينف تصريحات بلاتر، التي صدرت عقب اقتراحات أعضاء الفيفا لنقل ميعاد مباريات كأس العالم من شهور الصيف لارتفاع درجات الحرارة .

وأكدت “دير شبيجل” أن رئيس الفيفا قال إن أمراء قطر متعجرفون لظنهم أنهم يستطيعون فعل أى شىء بأموالهم، ووبخ قطر لدعمها لـ”داعش”.

من جهة أخرى نفت الفيفا ما نسب لبلاتر حول سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر .