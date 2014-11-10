بالفيديو - ' إدارة الزمالك ومرتضى سبب انتعاش الكرة المصرية '

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء أنعش الكرة المصرية بعد أن ماتت في السنوات القليلة الماضية.

وقال سليمان في المؤتمر الصحفي الذي عقده مرتضى منصور للرد على رابطة النقاد الصحفيين: "لا أعلم لماذا يهاجمنا هؤلاء .. لقد تسبب الزمالك وإدارته في إنتعاش الكرة المصرية".

وأصدر نادي الزمالك بيانا للرد على رابطة النقاد الرياضيين التي قاطعت مرتضى منصور ونادي الزمالك وطلبت من وسائل الإعلام عدم التعامل معه نظرا للتجاوزات.

وأضاف "فكر الزمالك منح العديد من الأندية أموالا كثيرة، فعلنا دور لجنة الأندية والكل عاد للعمل بعد أن أغلقت العديد من الصحف والقنوات خلال العامين الماضيين".

ويرأس مرتضى منصور لجنة الأندية ونجح في حل أزمة حقوق البث مع 13 ناديا من أندية الدوري المصري يقضي بمنحهم مقابل بث المباريات بعد بيعها لشركة برزينتيشن للتسويق.

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وأشار سليمان "الزمالك لديه دور كبير جدا الآن في الكرة المصرية، ولا يغفله أحد.. عكس ما حدث في السنوات العشرة الأخيرة".

واستنكر عضو مجلس الإدارة "هل هذا هو وضع الزمالك في 10 سنوات؟ الفوز ببطولتي كأس مصر فقط واحدة من دجلة والثانية من سموحة؟"

وتُوج الزمالك بثلاث بطولات كأس مصر في السنوات الـ10 الأخيرة.

وأشار سليمان "الزمالك عاد له وضعه، وبات الكل يحترمنا ويرغب في اقتناء عضوية النادي وهناك من أهمل وقصر في حق نادينا طوال 10 سنوات ماضية".

طالع تصريحات سليمان في المؤتمر الصحفي كاملة