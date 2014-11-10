بالفيديو - مرتضى منصور يوجه 15 ردا لمقاطعة رابطة النقاد الرياضيين

أقام مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا يوم الأثنين ردا على مقاطعة رابطة النقاد الرياضيين التي طالبت بعدم التعامل معه بسبب تجاوزاته على حد وصفهم.

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وكانت كاميرا FilGoal.com حاضرة في المؤتمر الصحفي الذي شهد كلمة طويلة من مرتضى منصور.

ونعرض ملخص لأبرز ما قاله مرتضى في المؤتمر الصحفي والذي هاجم فيه الجميع، وأقسم على حبس البعض.

- التالي النقاط الرئيسية، ويمكنك مشاهدة فيديو كلمة مرتضى كاملة بالضغط هنا

- أؤكد على احترامي كل الصحفيين الحاضرين سواء قنوات أو مواقع.

- الحملة الإعلامية التي يقودها عملاء إسرائيل وأمريكا ليس لها علاقة بالرياضة، من حق أي صحفي انتقاد أي رئيس نادي، ولكن لا يقاطعه.

- من يهاجمني يهاجم لأنه يرغب في هدم نادي الزمالك، وكلكم رأيتم تابع حمدين صباحي الذي كشفته سابقا بأنه يتقاضى أموالا من الحزب الوطني، القصة ليست لها علاقة بالرياضة.

- إذا كانت نقابة الصحفيين اتخذت موقفا بتجميد من يغطي المؤتمر، فنحن لن نتعامل مع أي وسيلة إعلامية لن تغطي المؤتمر.

- على أي صحفي تغطية أي مؤتمر ثم الانتقاد بالدليل والحجة بعد ذلك، ولكن المقاطعة لا يرد عليها إلا المقاطعة.

- محمد شبانة (رئيس رابطة النقاد الرياضيين) ذكر أسماء مثل إبراهيم المنيسي وشوقي حامد أنني قمت بسبهم، أتحدى أن يقول متى حدث مني ذلك؟ ولكن لنرى ماذا قال هو عني؟ هو من سبني في جريدة الأهلي ووصفني بـ"المعيوب".

- استعرض مرتضى مقالات تهاجمه عبر إحدى المجلات بكتابة إبراهيم المنيسي وشوقي حامد .. وأنهى ذلك قائلا .. أين أنت يا ضياء يا رشوان "نقيب الصحفيين"؟

- قدمنا بلاغات للنائب العام ضد من تهكم على رئيس الزمالك في الصحف.

- يقولون أنني قمت بسب والدة محمد شبانة .. كل ما قلته أنا أفهم في الصحافة غصب عنك وعن السيدة والدتك.. أنا لم أسبها.

- نحافظ على ممتلكات النادي وهي مسؤوليتنا أمام الله والجمهور والأجهزة الرقابية .. بعض المحال التجارية بسور نادي الزمالك ترجع عقودها لبعض أفراد عائلة دياب، ولن نخشى صلاح دياب وسنظل نحارب لاستعادة حقوق الزمالك.

- أيتام محمود طاهر هم من يهاجمونني (إبراهيم المنيسي – الشرقاوي وغيرهم) ونعود بالذاكرة لوقت انتخابات الأندية وأن رئيس الأهلي هو من يسلطهم، ولكن هذه ليست قضيتي الآن.

- الصحفيون الذين يعملون لدى مجلة النادي الأهلي هم من يسيئون لنا وللنادي الأهلي .. جريدة الزمالك حذرناها بعدم كتابة أي حرف ضد القلعة الحمراء.

- قدمنا بلاغا للنائب العام يتهم بعض من هؤلاء بالاستيلاء على أموال النادي بسبب رفضهم إفراغ المحال التجارية على سور النادي وسداد المستحقات التي عليهم.

- مرتضى طلب من الصحفيين ترك هواتفهم المحمولة لإدخالهم إلى غرفة الاجتماعات وعرض تسجيلا لصلاح دياب مالك المصري اليوم يقوم بسبه ونادي الزمالك ورئيس الجمهورية.

- صلاح دياب مالك المصري اليوم عميل أمريكا رقم 1 في مصر، الأمر بيني وبينه ليس رياضيا، ولكن به جزء سياسي .. وما سمعتوه في التسجيل ليس له علاقة بالرياضة.

- لم أسب أحدا .. كل ما قمت به هو بلاغ للنائب العام وسيتم استدعائهم للتحقيق.

- وأقسم مرتضى منصور في نهاية المؤتمر بأنه سيقوم بحبس صلاح دياب .. بالقانون .. مستخدما التسجيلات التي يقوم فيها مالك المصري اليوم بالسباب.

شاهد صور المؤتمر الصحفي