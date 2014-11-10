المرض يحصد أرواح 7 فنانين خلال 2014

كتبت : هدير عبد الهادي

يقترب عام 2014 من الرحيل، بعد أن أصبح من المناسب أن يوصف بأنه عام الحزن على الفنانيين، حيث استطاع المرض أن يسلب أرواح 7 فنانيين كان لكل منهم أعمالاً تركت أثرها ورائحتها لدى متابعينهم من الجمهور، فأثار رحيلهم حزناً عظيماً لدى محبيهم.

مدحت السباعي … 22 مايو

في إحدى أيام الخميس الموافق 22 مايو من العام الحالي، توفي المخجر السينمائي مدحت السباعي بعد 65 عاماً عانى في نهايتهم من اصراع مع المرض. المخرج الذي سارت ابنته “ناهط” على دربه وامتهنت التمثيل، أخرج العديد من المسلسلات والأفلام، منها “الجريح” و”حارة الجوهر ” و”امرأة آيلة للسقوط”.

فايزة كمال …. 26 مايو 2014

وبعد وفاة لسباعي بأربعة أيام فقط، شهد شهر مايو حدث حزين آخر بوفاة القنانة فايزة كمال عن عمر يناهز الـ52 عاماً.، بعد صراع مع مرض سرطان الكبد الذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

الفنانة الراحلة شاركت في عدة أفلام منها “ضحية حب “و “منتهى العطف”، كما شاركت في أعمال تلفزيونية شهيرة منها “المال والبنون” و “رأفت الهجان” و “أولاد الأكابر “..

سعيد صالح … 1 أغسطس 2014

كانت وفاة الفنان سعيد صالح في الأول من أغسطس الماضي عن عمر يناهز الـ 76 عاماً، أحد الأحداث التي أثارت حزناً عارماً في قلوب الكثيرين، نظراً لما كان يتمتع به هذا الفنان من خفة الظل والموهبة العظيمة في التمثيل، والتي تألقت بشدة في أعماله، خاصة مسرحية ” العيال كبرت”.

الراحل توفي أيضاً بعد صراع مع المرض، حيث تعرض لأزمة صحية تم نقله على إثرها إلى المستشفى. ويقال أنه كان يعاني من قرحة في المعدة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة صالح، أخذوا يتداولون إحدى الجمل الشهيرة حزناً عليه ، والتي تقول ” العيال كبرت وماتت “

يوسف عيد …. 22 سبتمبر

وفي أقل من شهرين، رحل عن العالم الفنان يوسف عيد عن عمر يناهز 66 عاما. عيد كان له ضحكته المجلجلة المميزة التي لم يكن من الممكن أن يتقنها سواه. في ذلك اليوم وجدته أسرته متوفياً بالمنزل، بعدما تعرض لأزمة قلبية مفاجئة..

خالد صالح … 25 سبتمبر 2014

بعدها بأيام قليلة، توفي الفنان خالد صالح بمركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان، عن عمر يناهز الـ50 عاما، وكان قد أمضى أكثر من ثلاثة أسابيع بالمركز داخل العناية المركزة قبل تحضيره لإجراء عملية قلب مفتوح. كانت حالته خطرة وتوفي على إثرها.

الراحل كان له مجموعة من الأفلام المميزة، أشهرها محامي خلع، وتيتو، وأحلى الأوقات، وحرب إيطاليا، وملاكي اسكندرية، وعمارة يعقوبيان، وهي فوضى، وكان آخرها فيلم “الجزيرة 2″ الذي جاء حدث وفاته بالتزامن مع عرضه بالسينمات.

مريم فخر الدين … 3 نوفمبر

وفي الثالث من نوفمبر، توفيت الفنانة مريم فخر الدين بمستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض، حيث تم احتجازها بالمستشفى منذ فترة طويلة لإجراء عملية إزالة تجمع دموي من المخ، لكن حالتها الصحية تدهورت بعد ذلك.

وشاركت فخر الدين في أكثر من مئتي فيلم، كان من أشهرها ” رد قلبي”، و “اللقطية”، و” الأيدي الناعمة”، والقصر المعلون”

معالي زايد .. 10 نوفمبر

وتوفي اليوم الموافق 10 نوفمبر، الفنانة معالي زايد عن عمر يناهز الـ 61 عامًا، داخل مستشفى القوات المسلحة بالمعادي بعد صراع مع مرض السرطان .

ومن أشهر الأعمال للفنانة الراحلة أفلام “الشقة من حق الزوجة”، و”السادة الرجال”.