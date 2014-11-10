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الاتحاد الأوروبي :تفجيرات مدينة شحات المغربية أعمال “شنيعة” تعرقل الحوار

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الاتحاد الأوروبي :تفجيرات مدينة شحات المغربية أعمال “شنيعة” تعرقل الحوار الاتحاد الأوروبي :تفجيرات مدينة شحات المغربية أعمال “شنيعة” تعرقل الحوار

أدانت فيدريكا موغريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية وسياسات الأمن بالاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، تفجير سيارتين مفخختين بمدينة شحات الليبية.

وقالت موغريني في تصريح صحفي نشر بطرابلس اليوم الاثنين “إن سلسلة التفجيرات التي وقعت أمس الأحد في مدينة شحات، حيث كان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد برناردينو ليون يجري اجتماعًا مع المحاورين الرئيسيين الليبيين، هي أفعال، شنيعة يمكن أن تؤدي فقط إلى منع ليبيا، من الوصول إلى حل سلمي لتسوية الصراع”، وفقًا لما نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا على موقعها الرسمي.

وأضافت أن “هذه الهجمات تقوض عملية الحوار، ومن أجل مصلحة الشعب الليبي أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال الهدامة، والمشاركة في عميلة الحوار التي تقودها الأمم المتحدة”.

وأكدت موغريني أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتقد بأن الحوار في أي شكل من الأشكال هو الحسم، وأن حل الأزمة يتطلب تسوية سياسية، مضيفة “إننا ندعم بالكامل جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون، وأنا أؤكد التزام الاتحاد الأوروبي للعمل جنبًا إلى جنب مع الأمم المتحدة”.

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