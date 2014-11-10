السيسي يبحث المشروعات التي سيتم طرحها على المؤتمر الاقتصادي منتصف مارس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وهاني قدري دميان، وزير المالية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع قد شهد استعراضاً لموقف المشروعات التي سيتم طرحها على المؤتمر الاقتصادي الذي سيتم عقده في منتصف مارس المقبل، حيث وجَّه الرئيس بضرورة إعداد ملفات متكاملة لهذه المشروعات الاستثمارية، بما في ذلك دراسات الجدوى اللازمة، مشدداً على ضرورة إنجاح هذا المؤتمر بشقيه التنظيمي والموضوعي.

وأكد الرئيس أنه على الرغم من الاهتمام الذي توليه الدولة للمشروعات القومية الكبرى، إلا أنه يتعين إيلاء المشروعات الخاصة بالنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين أهمية قصوى، وفي شتى المجالات الخدمية، ومنها البنية التحتية بما تشمله من مشروعات في مجالات الإسكان وتوفير مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والنقل والمواصلات. كما وجَّه الرئيس بموافاته بدراسة متكاملة وحصر شامل لموقف مختلف المشروعات الخدمية المُشار إليها للتعرف على تفاصيل تكاليفها المالية والحيز الزمني اللازم لتنفيذها أو المتبقي لإتمامها.

أ ش أ