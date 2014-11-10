كوريا الجنوبية تعطي إشارة انطلاق التدريبات العسكرية السنوية لحماية البلاد

بدأت اليوم الاثنين التدريبات العسكرية المشتركة لحماية كوريا الجنوبية لعام 2014 لمواجهة استفزازات جارتها الشمالية.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، أن تدريبات 2014 تجري بشكل مشترك بين القوات البرية والبحرية والجوية على مدار 12 يوما لمواجهة الاستفزازات من قبل كوريا الشمالية وضمان تطبيع القدرة العسكرية للقوات.

ويبلغ عدد أفراد القوات المشتركة المشاركين في التدريب نحو 330 ألفا، وتجري بعض التدريبات بمشاركة القوات الكورية والأمريكية معا، وتشمل مناورات الإنزال والتغلغل و الدفاع البحري الهادفة لحماية جزر البحر الأصفر، وفقا لهيئة الأركان الكورية الجنوبية.

وتعتبر هذه التدريبات الأكبر على الإطلاق منذ عام 1996، إذ لم يتجاوز عدد أفراد القوات الذين شاركوا فيها عام 2013 80 ألفا.

> وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي إن هذه التدريبات جرت بمشاركة جميع القوات تقريبا.

من جانبها، قامت جارتها بيونج يانج في وقت سابق من اليوم بانتقاد هذه التدريبات واصفة إياها بإعلان الحرب لغزو أراضيها، قائلة إن هذه التدريبات الحربية، بحسب تعبيرها، أثبتت أن الجنوب هو السبب الرئيسي لانهيار العلاقات بين الكوريتين.

أ ش أ