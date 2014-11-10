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الداخلية الليبية: نباشر التحقيق مع المتهمين في تفجير سيارة أمام “مديرية أمن شحات”

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الداخلية الليبية: نباشر التحقيق مع المتهمين في تفجير سيارة أمام “مديرية أمن شحات” الداخلية الليبية: نباشر التحقيق مع المتهمين في تفجير سيارة أمام “مديرية أمن شحات”

صرح وزير الداخلية الليبي عمر السنكي أن الوزارة تباشر التحقيق مع الجناة المتهمين بالتفجيرالذي وقع أمس الأحد أمام مبنى مديرية أمن شحات،مضيفًا أن هؤلاء المتهمين مرتبطون مباشرةً بالجماعات الإرهابية في مدينة درنة، وهدفهم عرقلة سير الليبية الموقتة.

وقال السنكي في تصريحات صحفية اليوم أن التحقيقات أظهرت “أن تفجير شحات لم يكن المستهدف منه مبعوث الأمم المتحدة “برناردينو ليون”، وإنما كان رسالة موجهة إلى وزارة الداخلية أثناء اجتماعها في شحات، وكان تواجد مبعوث الأمم المتحدة بمحض الصدفة فقط”.

وأضاف أن أكبر رسالة وجهتها وزارة الداخلية إلي الإرهابيين هي القبض على منفذي التفجير في أقل من 24 ساعة ، وأيضًا تفكيك سيارة مفخخة أمام سجن قرنادة.

أ ش أ

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