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البنك المركزى: 1.045 مليار دولار صافى الاستثمارات الأجنبية بنهاية يونيو 2014

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البنك المركزى: 1.045 مليار دولار صافى الاستثمارات الأجنبية بنهاية يونيو 2014 البنك المركزى: 1.045 مليار دولار صافى الاستثمارات الأجنبية بنهاية يونيو 2014

أرشيفية

سجلت صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 045ر1 مليار دولار بنهاية يونيو 2014 مقابل استثمارات بلغت 005ر1 مليار جنيه مارس 2014 بارتفاع قدره 40 مليون دولار.

وأشار تقرير صادر عن البنك المركزي المصرى، تراجع إجمالي التدفقات للداخل لتسجل 127ر2 مليار دولار مقابل 750ر2 مليار دولار بنهاية مارس 2014.

وسجلت إجمالي التدفقات للخارج نحو 676ر1 مليار دولار مقابل 745ر1 مليار دولار بنهاية مارس 2014 بتراجع قدره 69 مليون دولار.
> وتصدر الاتحاد الاوروبي الاستثمارات بالسوق المصرية بقيمة 653ر1 مليار دولار مقابل استثمارات بلغت 645ر1 مليار دولار بنهاية مارس 2014.

أ ش أ

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