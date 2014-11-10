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بالصور..محافظ الإسماعيلية يجتمع بمسئولى الشركة المصرية لحل مشكلات السكك الحديدية

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بالصور..محافظ الإسماعيلية يجتمع بمسئولى الشركة المصرية لحل مشكلات السكك الحديدية بالصور..محافظ الإسماعيلية يجتمع بمسئولى الشركة المصرية لحل مشكلات السكك الحديدية

اللواء أحمد بهاء يجتمع بمسئولى الشركة المصرية

استقبل اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية بمكتبه صباح اليوم العميد مجدى عبدالفتاح مدير المشروعات المتوسطة والصغيره بالشركة المصريه لمشروعات السكك الحديدية والنقل التابعة للهيئة القومية للسكك الحديدية والمهندس أشرف عزيز مدير الاستثمار بالشركة وذلك لمناقشة مشكلات الأراضى المملوكه للسكك الحديدية والمطلة على خطوط السكك الحديدية بالإسماعيلية.
> وكما تم مناقشة كيفية القضاء على العشوائيات المتواجدة على مزلقانات وخطوط السكك الحديدية واستغلال تلك المناطق الاستغلال الأمثل للاستفاده منها من الناحيه البيئية والاقتصادية وكذلك مناقشة المشروعات المستهدف إنشائها على تلك الأراضى.
> وشدد القصاص خلال الاجتماع على ضرورة إزالة كافة العشوائيات على خطوط السكك الحديدية وطالب مسئولى الشركة بدراسة بعض احتياجات مواطنى الإسماعيلية ومنها عمل مزلقان بمدينة فايد يطل على شارع رئيسى يساعد فتحه على حل مشكلة المرور بالمدينة.
> وكذلك مناقشة طلب أهالى التل الكبير بعمل مزلقان بمنطقة معبر ابوسلاية كما ناقش المحافظ مع مسئولى الشركة ضرورة تطوير كافة مزلقانات محافظة الإسماعيلية وتحويلها لمزلقانات إلكترونيه مثل مزلقانات شل والجعيص وعبدالحكيم عامر ووضع تصور زمنى للانتهاء من عملية التطوير لهذه المزلقانات والبالغ عددها 49 مزلقان.
> حضر الاجتماع اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والمهندسة لبنى نجيب مدير عام الطرق بالإسماعيلية.

 

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