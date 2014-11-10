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قرار جمهوري بتعيين الدكتور عادل أبوزيد عميداً لكلية الزراعة جامعة طنطا‎

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قرار جمهوري بتعيين الدكتور عادل أبوزيد عميداً لكلية الزراعة جامعة طنطا‎ قرار جمهوري بتعيين الدكتور عادل أبوزيد عميداً لكلية الزراعة جامعة طنطا‎

الرئيس عبد الفتاح

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري رقم 394 لسنة 2014 بتعيين الدكتور عادل السيد محمد السيد أبوزيد عميداً لكلية الزراعة بجامعة طنطا لمدة ثلاث سنوات.

يذكر  أن الدكتور”أبو زيد”  حصل علي درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية من جامعة أوزباكستان بالإتحاد السوفيتي سابقاً قي 16 ديسمبر 1994 وتحت معادلة من المجلس الأعلي للجامعات في في 20 أبريل 1994 .

وتدرج أبوزيد في المناصب العلمية المختلفة كان أخرها أستاذ الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة بطنطا إعتباراً من 25 يوليو 2007 وعُين وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث في 12 أكتوبر 2011 ثم قائماً بمهمة المنسق العام لإدارة شئون الإتصال والعلاقات الدولية بالجامعة إعتباراً من 4 ديسمبر 2012.

وفي تصريح له أكد الدكتور أبوزيد انه سيعمل جاهداً خلال فترة عمادته القادمة علي إعداد الكلية للحصول علي إعتماد الجودة، وضم مساحات جديدة لمزرعة الكلية من أجل إعداد خريج يتوافق مع متطلبات سوق العمل وإعادة هيكلة إدارة الكلية كل في تخصصه.

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