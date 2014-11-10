مقتل ثلاثة سويديين منضمين لصفوف داعش بكوباني

أفادت تقارير صحفية اليوم الاثنين بأن ثلاثة مواطنين سويديين كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم داعش قتلوا في سوريا.

وذكر “راديو السويد” أن السويديين الثلاثة لقوا مصرعهم بعد أن أصابت غارة جوية أمريكية بلدة كوباني الكردية السورية، وذلك نقلا عن تقرير صحيفة سويدية تضمن تصريحات من أحد مقاتلي داعش.

وأشار التقرير إلى أن الثلاثة الذين كانوا جميعا في العشرينيات ومن العمر وينتمون إلى مدينتي جوتنبرج وستوكهولم السويديتين.

> من جهتها، قالت وزارة الخارجية السويدية إنها لم تتلق أي معلومات رسمية بشأن مقتل السويديين الثلاثة، إلا أن تلقى معلومات من هذه المنطقة المضطربة صعب للغاية.

أ ش أ