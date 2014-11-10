بالصور.. إطلاق اسم الشهيد “عمر عادلي علي” على مدرسة بمسقط رأسه بالمنيا

قام اللواء أركان حرب نصر عبد السلام رئيس مجلس مركز ومدينة مطاي بحفل تأبين لشهيد القوات المسلحة بمسقط راسه اليوم بقرية بني عمار

> وتم وضع يافطة الشهيد المجند “عمر عدلي محمد “21 سنة أحد شهداء المنيا الـ 5 في حادث العريش الإرهابي علي مدرسة الجهاد الإبتدائية بقريته والملاصقة لمنزله.

> حضر حفل التأبين جميع قيادات الجهاز التنفيذي بالوحدة المحلية وأسرة الشهيد.

> من جانبه قال اللواء أركان حرب نصر عبد السلام إن وضع أسم الشهيد علي مدرسة القرية هو أقل تكريم تقدمه الدولة لأبناء القوات المسلحة البواسل الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن بلدهم مستنكرًا العمل الإرهابى الخسيس.

> وقال رئيس مدينة مطاي إن مصر لاتنسي أبناءها الشهداء ولن تروح دماءهم هباء وستتقتص القوات المسلحة لشهدائها.

> وقال والد الشهيد المجند عمر عادلي إنه احتسب نجله شهيدًا عند الله وإنه لايريد سوي القصاص لإبنه.

> ووجه والد الشهيد الشكر لرئيس مدينة مطاي علي مشاعره الصادقة تجاه الأسرة مؤكدًا إن هذا ليس بغريب عليه فهو أحد أبناء القوات المسلحة

> الجدير بالذكر أن المجند الشهيد عمر عادلي الذي استسهد في حادث كرم القواديس بالعريس كان يتبقي له 35 يوم فقط لإنهاء خدمته العسكرية وهو ينتمي لاسرة فقيرة تعمل في مجال الزراعة لديه 6 أشقاء 3 رجال و3 بنات هو أصغرهم وكانت تستعد أسرته لزفافه علي خطيبته بعد إنتهاء خدمته العسكرية لديه علاقات طيبة جدا بأهالي قريته والجميع يحبه نظرا لأدبه الشديد وأخلاقه العالية.

> وقد قدمت محافظة المنيا 5 من أبنائها في حادث العريش الإرهابي والذي استشهد فيه 27 جندي من القوات المسلحة وهم ”أيمن صلاح عبد العال” 21 سنة، و”عادل عيد أمين” 21 سنة، و”مفدي زكي عوني” 22 سنة، و “شنوده أنور إسحاق” 21 سنة.​