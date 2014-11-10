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رئيس الوزراء الياباني والرئيس الصيني يتفقان على تخفيف التوترات بين البلدين

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رئيس الوزراء الياباني والرئيس الصيني يتفقان على تخفيف التوترات بين البلدين رئيس الوزراء الياباني والرئيس الصيني يتفقان على تخفيف التوترات بين البلدين

اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاثنين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في أول اجتماع لهما منذ توليهما السلطة من عامين على اصلاح العلاقات الثنائية التي تدهورت بدرجة كبير جراء النزاعات التاريخية واخرى متعلقة بالسيادة الإقليمية.

وقال آبي في تصريح نقلته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية عقب اجتماعه مع شي والذي استمر 25 دقيقة وعقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين “أعتقد أن اليابان والصين اتخذتا أول خطوة لهما صوب تحسين العلاقات بالرجوع إلي النقطة الأصلية لعلاقة استراتيجية ذات منفعة متبادلة”.

واتفق آبي وشي على تخفيف التوترات البحرية الناجمة عن الأزمة المتعلقة بسيادة مجموعة من الجزر الصغيرة في بحر الصين الشرقي، حيث انخرطت الدولتان في نزاع لعبة القط والفار بإشراك سفنهم وطائراتهم، مما أدى إلي اثارة مخاوف أمنية اقليمية المتمثلة في أو سوء تقدير من شأنه التعجيل بوقوع صراع على نطاق أوسع.

أ ش أ

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