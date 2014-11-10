ملك الأردن يأمر بإرسال طائرة مساعدات للشعب العراقي

أرسلت القوات المسلحة الأردنية ، بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة ، طائرة شحن عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية للشعب العراقي.

وأفاد بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن هذه المساعدات تأتي توطيدا لجهود التعاون المشترك بين المملكة والعراق وتجسيدا للعلاقات الأخوية بين البلدين لمساعدة الأشقاء العراقيين والتخفيف من معاناتهم جراء الأوضاع التي يعانون منها..مشيرا إلى أن الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني قد هبطت في مطار “عين الأسد”بمنطقة الأنبار غرب العاصمة العراقية بغداد.

وكان العاهل الأردني ونائب الرئيس العراقي الدكتور إياد علاوي قد بحثا في وقت سابق اليوم بعمان ، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة التنظيمات والحركات الإرهابية التي تشكل تهديدا خطيرا لدول وشعوب المنطقة.

> وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي والأوضاع الراهنة في المنطقة ، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية ، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أ ش أ