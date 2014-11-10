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الأقمشة الشفّافة... أنوثة ورهافة

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الأقمشة الشفّافة... أنوثة ورهافة الأقمشة الشفّافة... أنوثة ورهافة

الإثنين 10-11-2014 17:17

هناك أقمشة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأنوثة وتشكّل المرادف لها، فيما يتعلق بالأزياء. ومنها الحرير، الدانتيل، التفتا، الأورغانزا، وبالتأكيد قماش الشيفون، الذي يعتبر من أجملها وأكثرها رهافة. ولموسم خريف وشتاء 2014-2015 كان لقماش الشيفون حضور قويّ على منصّات العرض، وعلى التصاميم الأنيقة.
وقد رأينا استعمالات متعدّدة لهذا القماش على الملابس. البعض استعمله بشكل كامل، وكقماش أساسي في القطعة، مثل Elie Saab، Dolce&Gabbana، وAndrew Gn، والبعض الآخر أدخله بشكل طفيف، مضيفاً الرهافة المطلوبة والإحساس بالنعومة على القطع، مثل Erdem، وRalph Lauren، والبعض قدّمه بطريقة عصريّة جدّا،ً مثل Dior، والبعض فضّل الطريقة الكلاسيكيّة مثل Michael Kors. وقد رأينا أنّ بعض المصمّمين قاموا بتزيين هذا القماش، إمّا بالتطريز، أو بالشكّ بالأحجار والكريستال، مثل Roberto Cavalli، Nina Ricci، وAlberta Ferretti. كما رأينا ألواناً متعدّدة منه، تنوّعت بين الأسود، الزيتي، الأحمر، الرمادي، والمُعرّق.
هذا القماش رائع للمناسبات الرسميّة وفساتين السهرة، وبإمكانك دمجه مع أقمشة مختلفة ومنوّعة، لإضافة التأثير المطلوب. وهو قدّم هذا العام بطريقة عصريّة وعمليّة على الملابس الكاجوال، فرأيناه يدخل في سراويل الجينز، السويتشرت، والقمصان القطنيّة.
مارأيكِ بهذا القماش؟ إن كنت من محبّاته، شاهدي المجموعة المميّزة التي جمعهنا لك من أزياء شتاء 2015، واختاري منها، لتتألقي بأسلوب أنثويّ ساحر.

 

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