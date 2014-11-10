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بالأرقام - متعب يمنح منتخب مصر أكثر من رئة هجومية أمام السنغال

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يمنح عماد متعب مهاجم الأهلي شوقي غريب المدير الفني لمنتخب حلولا مختلفة عن باقي المهاجمين المنضمين لقائمة الفراعنة.

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ويبحث غريب عن البديل المناسب لعمرو جمال في مواجهة السنغال المصيرية، ولذلك استدعى الذكريات بضم متعب الذي تألق في مباراتين مع الأهلي وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" أمام دمنهور.

عماد متعب3

وسيكون متعب الحل الأنسب لشوقي غريب إذا قرر بدء المباراة بحذر وتوازن بين الوسط والهجوم.

فمتعب ليس من نوعية المهاجمين التي تنتظر الكرات في منطقة الجزاء لاقتناص الأهداف، وربما هذا سبب قلة معدله التهديفي في بطولات كأس الأمم 2006 و2008 و2010 لأنه دائما كان مفيدا لمن يلعب بجواره.

فميزة متعب هي أنه يشارك لاعبي الوسط بناء الهجمات، فيصبح رابطا بين الوسط والخط الأمامي.

وتظهر الخريطة الحرارية لتحركات متعب أمام المقاولون العرب، أنه تحرك بالكرة كثيرا خارج منطقة الجزاء من أجل المشاركة في بناء الهجمات.

متعب

فمتعب لعب مع الأهلي 5 مباريات، مباراتان منهم أساسيا، ومرر الكرة إلى زملائه 42 مرة.

عماد متعب

هذا بالطبع، إلى أن متعب قادر على إنهاء الهجمة بنفسه.. وهذه كانت أكبر مميزاته في فترات تألقه.

فمتعب سدد 17 كرة على مرمى المنافسين خلال 276 دقيقة لعب.

عماد متعب 2

والميزة الإضافية في متعب هي قدرته على الاحتفاظ بكرته تحت دفاعات الخصم، فخسرها 21 مرة فقط خلال الدقائق التي لعبها.

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