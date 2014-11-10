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باريس تدعو السودان للتحقيق في اغتصاب 200 فتاة في دارفور

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باريس تدعو السودان للتحقيق في اغتصاب 200 فتاة في دارفور باريس تدعو السودان للتحقيق في اغتصاب 200 فتاة في دارفور

وزير خارجية فرنسا

أعربت فرنسا عن قلقها حيال تقارير عن قيام رجال مسلحين باغتصاب في ليلة ٣١ أكتوبر الماضي نحو ٢٠٠ إمراة و فتاة في شمال دارفور، ودعت السلطات السودانية الى التحقيق في تلك الحادثة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال في تصريح صحفي اليوم أن فرنسا تدعو السودانية الى القاء كل الضوء على تلك المعلومات والى مكافحة الافلات من العقاب، فضلا عن ضمان وصول بعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة الى الاماكن التي شهدت تلك الاحداث في دارفور.

كانت بعثة الامم المتحدة في دارفور “يوناميد” قد أكدت الأسبوع الماضي أن قوة من الجيش السوداني منعت فريقا من تعقب الحقائق حول حادثة الاغتصاب بمنطقة تابت بولاية شمال دارفور.
> وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصورامي خالد إن قوات الجيش “لم تمنع فريق الأمم المتحدة من الدخول إلي البلدة بل طالبتهم بتصريح مكتوب”.

ونفى الجيش السوداني قيام بعض جنوده باغتصاب جماعي لسيدات وقاصرات في منطقة تابت بولاية شمال دارفور، واصفا مزاعم الاعتداء “بغير المنطقية لأن البلدة صغيرة ولا يوجد بها مثل هذا العدد من النساء والقاصرات”.

أ ش أ

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