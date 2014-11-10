كلاسين ونايجل دي يونج يغيبان عن هولندا أمام المكسيك

(إفي): يغيب دافي كلاسين ونايجل دي يونج لاعبا أياكس وميلان على الترتيب، عن قائمة منتخب هولندا لكرة القدم، الذي يستضيف الأربعاء المكسيك في أمستردام، ولاتفيا في تصفيات أمم أوروبا "2016" بفرنسا.

وكان كلاسين أساسيا مع أياكس خلال الفوز على كامبور بملعبه الأحد 2-4، مسجلا أحد أهداف الفوز، قبل أن يغادر الملعب بسبب الإصابة.

كما أفاد الاتحاد الهولندي لكرة القدم بأن دي يونج يعاني من إصابة عضلية عقب مباراة ميلان على ملعب سمبدوريا، ولن يتمكن من اللعب مع المدرب جوس هيدينك، الذي استدعى ليروي فير لاعب كوينز بارك رينجرز، وقد يقوم بضم آخر خلال الساعات المقبلة.