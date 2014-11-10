جوائز ماركا - اكتساح لأتليتكو مدريد ورونالدو يعادل ميسي

حصد كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد على جائزتي البيتشيتشي ودي ستيفانو، كأفضل هداف وأفضل لاعب في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وفاز رونالدو بجائزة أفضل لاعب المقدمة من صحيفة " ماركا الإسبانية" للعام الثالث على التوالي، ليعادل رقم ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وعن التتويج بالجائزة قال رونالدو: " : العمل من أجل الحصول علي الجوائز الجماعية هو هدفي، وكذلك الفرديه".

وأضاف " نحن نعمل بجد كل يوم من اجل الحصول علي الجوائز الجماعية".

واكتسح أتليتكو مدريد جوائز الحفل بعد أداء استثنائي الموسم الماضي، فتوج ديجو سيميوني بجائزة أفضل مدرب، وديجو كوستا مهاجم الفريق السابق بجائزة أفضل مهاجم.

كما فاز الراحل الأخر تيبو كورتوا بجائزة أفضل حارس مرمى، إلى جانب إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد بجائزة أفضل رئيس.