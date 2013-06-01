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مسئول بالشرقية للدخان: ما تمت سرقته "جراج قديم" وليس مخزنا

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مسئول بالشرقية للدخان: ما تمت سرقته "جراج قديم" وليس مخزنا مسئول بالشرقية للدخان: ما تمت سرقته "جراج قديم" وليس مخزنا

أوضح محمد عثمان، رئيس قطاعات التسويق بالشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن الخسائر المالية فيما يخص السرقة التى تعرضت لها الشركة محدودة، حيث لم يتم سرقة مخزن للسجائر أو المعسل أو حتى الخامات، فجر اليوم "السبت"، بل تمت سرقة بعض محتويات قطعة أرض بجزيرة الذهب بالجيزة كانت ستخصص كجراج لسيارات الشركة.

وقال عثمان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن السرقة كانت فى نطاق محدود ولن تؤثر على أى عمل بالشركة أو تعاملاتها، وإن ما تمت سرقته 14 طفاية حريق، ومولّد كهربائى، وأبواب خشبية، ومحتويات أخرى كانت بقطعة الأرض.

وأكد أنه تم إبلاغ الشرطة وتحرير بمحضر بالواقعة، وجارى الكشف عن أطراف عملية السرقة لاسترجاع ما تم سرقته.

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