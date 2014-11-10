بالصور.. مقتل مستوطنة وإصابة 2 بطعنات جنوب بيت لحم

تعرض مساء الاثنين ثلاثة مستوطنين قرب مفترق “عتصيون – الون شفوت” جنوب بيت لحم لطعنات أدت لمقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين، فيما أصيب بجراح خطرة منفذها برصاص جنود الاحتلال، وفق ما ذكرت مصادر عبرية.

ونقل موقع “0404″ المقرب من جيش الاحتلال أن مستوطنة قتلت (14 عاماً) وأصيب اثنين آخرين وصفت جراحهم بين المتوسطة والطفيفة.

وأفاد موقع الوطن الفلسطيني أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال وصلت إلى المكان وأغلقت المفترق وهو قرب مكان أسر وقتل المستوطنين الثلاثة في 12 يونيو 2014، وأن منفذ العملية هو ماهر حمدي الهشلمون من مدينة الخليل.

وقالت شرطة الاحتلال إن الشاب ارتطم بمركبته بموقف المسافرين قرب مستوطنة “ألون شبوت” ثم ترجل وطعن ثلاثة مستوطنين كانوا في الموقف، فقام حارس الأمن في مدخل المستوطنة بإطلاق النار على الشاب وإصابته بجراح بالغة الخطورة، على حد قول الاحتلال.