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بالصور.. ضبط 2 طن صابون غير مرخص بالقليوبية

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بالصور.. ضبط 2 طن صابون غير مرخص بالقليوبية بالصور.. ضبط 2 طن صابون غير مرخص بالقليوبية

المضبوطات

تمكنت مباحث بالقليوبية ، بالتعاون مع مديرية التموين من ضبط صاحب مصنع لإنتاج صابون، يعمل بدون ترخيص ويستخدم علامة تجارية غير مسجلة، وبحوزته 2 طن زيت يستخدم للصابون، وطن صودا كاوية و 500  كرتونة بكل كرتونة 48 قطعة صابون.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، إخطارا بضبط سعيد دسوقى أحمد أبوزيد 62 سنة، صاحب مصنع للصابون الكائن بكفر عليم مركز القناطر الخيرية ومقيم بذات العنوان، وذلك لعدم وجود ترخيص واستخدام علامة تجارية غير مسجله “سيلوفانيا”.

 و تم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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