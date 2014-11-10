وزير الداخلية يقود حملة أمنية بالخانكة.. ويزور مصابى الشرطة

قاد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الحملة الأمنية المكبرة على مناطق الجبل الأصفر والكتيب بدائرة مركز الخانكة بالقليوبية.

وتفقد وزير الداخلية، المضبوطات التي أسفرت عنها الحملات بنطاق مديرية أمن القليوبية، كما تفقد المضبوطات التي أسفرت عنها الحملات المكبرة بنطاق أمن الجيزة والتقى بقيادات وضباط المديرية.

وأكد خلال اللقاء على التحديات التي يواجهها العمل الأمني وما يتطلبه ذلك من تكثيف الجهود واستنفار كافة الطاقات للتصدي لأي حالات للخروج على القانون. وأكد على حسن معاملة المواطنين خاصة المترددين على أقسام ومراكز الشرطة ونقاط التفتيش والأكمنة.

وفي نهاية جولته، توجه الوزير إلى مستشفى هيئة الشرطة بالعجوزة، وزيارة اللواء سميح بشادي “مساعد الوزير لمنطقتي القناة وسيناء “، والعميد محسن كامل محمود ” مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور “، والنقيب محمد توفيق عشرى ” معاون مباحث قسم شرطة الطالبية” حيث اطمأن على حالتهم الصحية وما يقدم لهم من أوجه رعاية طبية.