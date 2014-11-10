أخبار عاجلة

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تأجيل محاكمة 23 متهماً بأحداث «ذكرى محمد محمود» لـ11 يناير‎ لسماع الشهود

Google+ Print
تأجيل محاكمة 23 متهماً بأحداث «ذكرى محمد محمود» لـ11 يناير‎ لسماع الشهود تأجيل محاكمة 23 متهماً بأحداث «ذكرى محمد محمود» لـ11 يناير‎ لسماع الشهود

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، تأجيل قضية محاكمة 23 متهماً فى أحداث العنف التي شهدتها ذكرى إحياء الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود لجلسة 11 يناير المقبل لاستكمال سماع باقى الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أحمد فهمى.

تضمن أمر الإحالة فى تلك القضية التى تحمل رقم 11874 لسنة 2013، توجيه النيابة العامة للمتهمين، عدة جرائم منها الشروع فى قتل المتظاهرين وتكدير السلم العام والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم، والتلويح بالعنف واستعراض القوة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا