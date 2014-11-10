تأجيل محاكمة 23 متهماً بأحداث «ذكرى محمد محمود» لـ11 يناير‎ لسماع الشهود

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، تأجيل قضية محاكمة 23 متهماً فى أحداث العنف التي شهدتها ذكرى إحياء الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود لجلسة 11 يناير المقبل لاستكمال سماع باقى الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان وعمرو محمد فوزى، وأمانة سر أحمد فهمى.

تضمن أمر الإحالة فى تلك القضية التى تحمل رقم 11874 لسنة 2013، توجيه النيابة العامة للمتهمين، عدة جرائم منها الشروع فى قتل المتظاهرين وتكدير السلم العام والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم، والتلويح بالعنف واستعراض القوة.